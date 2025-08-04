Мінветеранів розповіло про мобільні застосунки для психологічної допомоги ветеранам

Міністерство у справах ветеранів розповіло про мобільні застосунки для психологічної допомоги ветеранам.

"Пропонуємо добірку мобільних застосунків психологічної допомоги ветеранам і ветеранкам, що можуть стати в пригоді в напружений момент або бути дієвим інструментом піклування про себе в повсякденні. Проте зауважимо — вони не замінять лікарів і спеціалістів", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зокрема, перший застосунок "База" - це український безоплатний та анонімний застосунок, в якому зібрані: матеріали про адаптацію після служби; поради з керування стресом, тривогою, наслідками контузій; вправи на подолання безсоння; трекер настрою; можливість анонімно поставити питання психотерапевту.

Ще один застосунок - "PFA Mobile Ukraine" - застосунок першої психологічної допомоги, який пропонує: алгоритми дій у стані шоку чи паніки; інструкції для підтримки після травматичних подій; психоосвітні матеріали про те, як працює психіка в кризі.

Також пропонується користуватися застосунком "BetterMe: Mental Health" - універсальний застосунок, адаптований для українців, у якому можна отримати: дихальні вправи для подолання стресу; медитації для покращення сну; підтримку в чаті з постійним доступом.

Серед іншого, у Мінветеранів розповіли про "PE Coach 2" - англомовний застосунок, створений для ветеранів США, і підходить тим, хто вже проходить терапію з фахівцем через посттравматичний стресовий розлад. У застосунку можна: фіксувати думки, емоції, рівень тривожності; виконувати вправи з подолання ПТСР; користуватися покроковими інструкціями під час панічних атак.

"Важливо зазначити, що ці сервіси не замінюють консультацію лікаря, але можуть стати щоденною підказкою та допомагати краще розуміти свій стан", - підкреслили в міністерстві.