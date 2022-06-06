Боррель побоюється глобальних наслідків продовольчої кризи, вважає РФ відповідальною за те, що відбувається

Проблеми з продовольством, що спостерігаються у світі, вдарять насамперед по найменш стабільних країнах і регіонах, заявив у понеділок голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

У своєму блозі він укотре заявив, що вважає дії Росії в Україні причиною глобальної продовольчої кризи.

"Ця війна спричиняє глобальні ударні хвилі, зокрема, провокуючи різке зростання цін на енергоносії та продукти харчування", - написав Боррель після повернення з Йорданії, де відбулося 14-те засідання Ради асоціації цієї країни з ЄС.

На думку глави європейської дипломатії, від наслідків кризи постраждають найуразливіші групи "не лише в Україні, а й на Близькому Сході, в Африці та Азії".

Він наголосив на важливості зміцнення відносин Європи з дружніми державами в цих регіонах, однією з яких є Йорданія.