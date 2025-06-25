Інтерфакс-Україна
Економіка
13:58 25.06.2025

Кабмін погодив залучення $4,9 млн кредиту на програму підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи

1 хв читати
Кабмін погодив залучення $4,9 млн кредиту на програму підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи

Кабінет міністрів України погодив залучення 4,9 млн. дол кредиту від Міжнародної асоціації розвитку на програму "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN).

Згідно з розпорядженням №600 від 23 червня, уряд визнав за доцільне залучення кредиту від Міжнародної асоціації розвитку як додаткового фінансування для реалізації системного проекту "Програма "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" в розмірі 4,9 млн. дол.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року Рада директорів Світового банку схвалила новий системний проєкт в Україні "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN) загальною вартістю $415 млн, спрямований на поліпшення початкової та середньої освіти в Україні, який охопить один мільйон учнів, учителів і працівників шкіл.

В листопаді 2024 року державний бюджет України одержав $235 млн пільгового фінансування від уряду Японії в рамках нових системних проєктів Світового банку "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE) і "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN).

Теги: #кредит #освіта #криза

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:20 20.06.2025
Лісовий: Право на освіту — не індульгенція від обов’язку захищати державу

Лісовий: Право на освіту — не індульгенція від обов’язку захищати державу

14:35 16.06.2025
Укргазбанк видав кредит Запоріжжю на 300 млн грн для енергопроєктів

Укргазбанк видав кредит Запоріжжю на 300 млн грн для енергопроєктів

16:45 04.06.2025
Укргазбанк надав кредит Кривому Рогу 500 млн грн на енергозбереження

Укргазбанк надав кредит Кривому Рогу 500 млн грн на енергозбереження

14:40 04.06.2025
Рада підтримала законопроєкт, який гарантує військовослужбовцям отримання освіти без відриву від служби - нардеп

Рада підтримала законопроєкт, який гарантує військовослужбовцям отримання освіти без відриву від служби - нардеп

09:53 03.06.2025
ДТЕК залучив EUR67 млн кредиту Ощаду, UGB та ПУМБ на СНЕ

ДТЕК залучив EUR67 млн кредиту Ощаду, UGB та ПУМБ на СНЕ

13:26 30.05.2025
Ощадбанк надав кредит Львову 668 млн грн

Ощадбанк надав кредит Львову 668 млн грн

10:47 30.05.2025
Фінляндія виділить до EUR20 млн на підтримку реформи старшої школи в Україні

Фінляндія виділить до EUR20 млн на підтримку реформи старшої школи в Україні

15:40 27.05.2025
Експеримент з наглядовими радами у ЗВО в 2026р може бути законодавчо поширений на всі виші – Федоров

Експеримент з наглядовими радами у ЗВО в 2026р може бути законодавчо поширений на всі виші – Федоров

14:29 27.05.2025
Заступниця голови ОП: дуже б хотілося, щоб на наступний рік ми повернулися до ЗНО

Заступниця голови ОП: дуже б хотілося, щоб на наступний рік ми повернулися до ЗНО

13:51 27.05.2025
Ми змінили підхід до ідеї створення "Президентського університету" - заступниця голови ОП Ковальська

Ми змінили підхід до ідеї створення "Президентського університету" - заступниця голови ОП Ковальська

ВАЖЛИВЕ

"Нафтогаз" повідомляє про виграш арбітражу в "Газпрому" на $1,37 млрд у Швейцарії

НР "Укренерго" обрала головою правління компанії головного диспетчера Віталія Зайченка – голова енергокомітету Ради

Курс євро до гривні сягнув історичного максимуму – 48,20 грн/1EUR

Обсяг підтримки ОПК на цей рік – найбільший за всі роки повномасштабної війни

Питання закупівлі в Болгарії блоків для ХАЕС-3,4 відкрите, проєкт не скасований – глава Міненерго

ОСТАННЄ

Раді пропонується запровадити компенсацію промінвестицій через податки залежно від обсягу інвестпроєкту – Кисилевський

"ДТЕК Київські електромережі" запустив новий сервіс допомоги клієнтам

Експортний потенціал галузі ветпрепаратів - понад $1,5 млрд на рік – міністр агрополітики

Оман відкрив свій ринок для української продукції птахівництва

Фінкомітет Ради пропонує розширити програму "5-7-9%", зокрема для кредитування ОПК

Дешева російська сировина підриває зелений перехід металургії в ЄС і потрібна заборона імпорту ЗРС та напівфабрикатів –"Метінвест"

Гетманцев пропонує виключити представників ОГП, НАБУ, БЕБ та інших служб з переліку тих, хто може претендувати на пільгову іпотеку

Фінкомітет Ради закликає збільшити фінансування "єОселі" за рахунок Нацкешбеку та інших неефективних програм

Зерно становить третину контейнерних перевезень залізницею –дослідження

Українці задонатили на "банки" monobank 100 млрд грн з початку повномасштабної війни - Гороховський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА