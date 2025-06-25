Кабмін погодив залучення $4,9 млн кредиту на програму підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи

Кабінет міністрів України погодив залучення 4,9 млн. дол кредиту від Міжнародної асоціації розвитку на програму "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN).

Згідно з розпорядженням №600 від 23 червня, уряд визнав за доцільне залучення кредиту від Міжнародної асоціації розвитку як додаткового фінансування для реалізації системного проекту "Програма "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" в розмірі 4,9 млн. дол.

Як повідомлялося, у вересні 2024 року Рада директорів Світового банку схвалила новий системний проєкт в Україні "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN) загальною вартістю $415 млн, спрямований на поліпшення початкової та середньої освіти в Україні, який охопить один мільйон учнів, учителів і працівників шкіл.

В листопаді 2024 року державний бюджет України одержав $235 млн пільгового фінансування від уряду Японії в рамках нових системних проєктів Світового банку "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE) і "Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні" (LEARN).