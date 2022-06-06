За добу на Харківщині троє убитих, 10 поранених унаслідок ворожих обстрілів - Синєгубов

Минулої доби в Харківській області внаслідок ворожих обстрілів троє мирних жителів загинули, 10 поранені, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"У м. Балаклія Ізюмського району один загиблий, семеро поранених. У Чугуєві – один загиблий, один поранений. У Харківському районі один загиблий у Черкаській Лозовій, двоє поранених у с. Слобожанське", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що окупанти також обстрілювали з РСЗВ Салтівський і Слобідський райони Харкова, Харківський, Ізюмський і Чугуївський райони області. В Харкові є влучення в житловий будинок. За попередніми даними, ніхто не постраждав. В області пошкоджено житлові будинки, громадські споруди, згоріли автомобілі.

На думку Синєгубова, посилення ворожих обстрілів житлових районів пов'язане зі спробами просування ЗСУ.

"Ворог намагався атакувати наші позиції на Ізюмщині. Але успіху не мав і змушений був відступити, зазнавши втрат. На північному та північно-східному напрямках окупанти зосередили увагу на обороні. Наші збройні сили намагаються просуватися вперед. Тому ворог відіграється на мирних харків'янах і посилює обстріли житлових районів", - написав Синєгубов.