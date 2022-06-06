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09:49 06.06.2022

Український ветеранський фонд розпочав реалізацію проєкту з мікрофінансування ветеранського бізнесу переселенців розміром до 20 тис. грн

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Український ветеранський фонд розпочав реалізацію проєкту з мікрофінансування ветеранського бізнесу переселенців розміром до 20 тис. грн

Державна установа "Український ветеранський фонд" розпочала реалізацію проєкту з мікрофінансування ветеранського бізнесу внутрішньо переміщених осіб розміром до 20 тис. грн.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства у справах ветеранів, самі ветерани та члени їхніх сімей, які стали внутрішньо переміщеними особами, вже почали отримувати одноразову допомогу на ведення власної справи.

"Ми створили Український ветеранський фонд, щоб збільшити спроможності держави у фінансуванні ветеранської політики. І зараз уже запустили перший проєкт фонду – мікрогрантові виплати до 20 000 грн членам родин наших захисників, які стали внутрішньо переміщеними особами, на ведення власної справи. Тобто, доки ветеран знову стоїть на захисті України, а бізнес веде, приміром, дружина чи чоловік, батьки або діти, то вони теж можуть подати заявку на відшкодування витрат. Також заявки можуть подавати і члени родин загиблих воїнів", - ідеться у повідомленні.

Щоб отримати фінансову підтримку, потрібно: зібрати пакет документів - паспорт, довідку ВПО, виписку або виписку з ЄДР про статус ФОП або самозайнятої особи, підтвердження статусу ветерана війни або статусу члена сім'ї ветерана війни, чеки на купівлю після 24 лютого 2022 року для роботи бізнесу відповідно до КВЕДів.

Далі необхідно надіслати свою заявку з документами через аплікаційну форму на сайті https://veteranfund.com.ua/ у розділі мікрофінансування бізнесу.

"У разі правильного заповнення заявки, завантаження повного пакета документів разом із чеками на покупки заявники зможуть отримати відшкодування на суму до 20 000 грн протягом 10 днів. Заявки приймаються до завершення воєнного стану", - йдеться у повідомленні.

Теги: #ветерани #бізнес #мінветеранів
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