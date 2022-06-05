Окупаційна влада Борової на Харківщині поставила завдання перевести грошовий обіг на російські рублі

У тимчасово окупованій Борівській громаді Харківської області російські загарбники хочуть якнайшвидше перевести грошовий обіг із гривні на рублі.

"Серед першочергових завдань, які поставила окупаційна влада перед місцевими керівниками, що залишилися в громаді, - швидке переведення грошового обігу з гривні на російські рублі. Для цього формуються списки працівників комунальних підприємств і пенсіонерів, триває переналаштування банкоматів. Обов'язковою умовою для занесення місцевих жителів у списки на виплати є фотографування та передача своїх паспортних даних", - повідомляє Борівська селищна рада на своїй сторінці у фейсбуці.

Місцевим пенсіонерам, як і в інших тимчасово окупованих населених пунктах, загарбники обіцяють виплату т.зв. допомоги у вигляді 10 тис.руб.

"За відсутності можливості зняти з карток свої законні пенсії, зарплати або соцвиплати, жителі погоджуються на умови окупантів і стоять у чергах, щоб сфотографуватися та передати свої персональні дані", - повідомляють у селищній раді.

У громаді, як і раніше, відсутній зв'язок, у більшості людей заблоковано можливість дивитися українське телебачення або слухати українське радіо. Телефонні розмови в поодиноких точках слабкого мобільного зв'язку прослуховуються та контролюються окупантами. За проукраїнські висловлювання людей карають.