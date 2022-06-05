Події

15:51 05.06.2022

У Києві локалізували пожежі, спровоковані ранковим обстрілом міста, загиблих немає

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У Києві локалізували пожежі, спровоковані ранковим обстрілом міста, загиблих немає

У Києві вдалося локалізувати пожежі, спровоковані ранковим обстрілом міста, здійсненим російськими окупантами, повідомляє пресслужба Генштабу.

Зазначається, що в неділю вранці в бік української столиці з акваторії Каспійського моря окупанти запустили 5 крилатих ракет Х-22, одну з яких вдалося збити підрозділам ППО ЗС України.

"Решта влучили в об'єкти інфраструктури на півночі столиці України. За попередньою інформацією, жертв внаслідок ракетного удару противника немає. Виниклі пожежі локалізовані. Небезпеки немає", - йдеться в повідомленні Генштабу, оприлюдненому в Фейсбуці.

Глава "Укрзалізниці" Олександр Камишін повідомляв раніше, що ворог вчергове обстріляв залізничну інфраструктуру, 4 ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, розташованому на Лівому березі Києва. Був поранений залізничник, йому була надана медична допомога. Камишин спростував заяву Міноборони РФ про нібито базування на території Дарницького вагоноремонтного заводу військової техніки, що призначалася для ЗСУ. "Завод ремонтував піввагони і зерновози для вивезення експортної продукції", - наголосив Камишін.

Він також запросив усіх охочих журналістів, як українських, так і іноземних ЗМІ, у неділю відвідати територію заводу.

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