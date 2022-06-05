Глава УЗ спростував заяву Міноборони РФ про нібито зберігання на території ДВРЗ у Києві військової техніки, запросив журналістів відвідати завод

Глава "Укрзалізниці" Олександр Камишін спростував заяву Міноборони РФ про нібито базування на території Дарницького вагоноремонтного заводу, який в неділю вранці зазнав ракетного обстрілу, військової техніки, що призначалася для ЗСУ.

"Сьогодні вранці російські війська вчергове обстріляли залізничну інфраструктуру. 4 ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, розташованому на Лівому березі Києва", - написав Камишін у телеграм-каналі.

За його словами, для УЗ подібні обстріли стали "стандартним початком дня".

"В принципі, для нас це вже стандартний початок дня. Вони б’ють по залізниці щодня, ми оперативно ремонтуємось і їдемо далі. Серед залізничників був один поранений, йому надали медичну допомогу. І оперативно приступили до ліквідації наслідків удару", - зазначив глава компанії.

Водночас він уточнив, що в УЗ не робили жодних публічних заяв про обстріли, тому що рух пасажирських поїздів не затримувався.

"Та не промовчало російське Міноборони. Вони вчергове збрехали, що ціль удару — «поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия". Офіційно заявляю — на території ДВРЗ немає військової техніки. Цей завод ремонтував піввагони та зерновози, які ми використовуємо для вивозу експортної продукції", - наголосив Камишін.

Він запросив усіх охочих журналістів як українських, так і іноземних ЗМІ у неділю відвідати територію заводу.

"Ми підтвердимо, що Росія вчергове збрехала. І що їх справжня ціль — економіка України та мирне населення. Вони хочуть перекрити нам можливість експортувати українську продукцію на Захід", - наголосив глава УЗ.