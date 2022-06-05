Події

10:58 05.06.2022

Мінреінтеграції оновило перелік розташованих у зоні боїв та окупованих ОТГ

1 хв читати
Мінреінтеграції оновило перелік розташованих у зоні боїв та окупованих ОТГ

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України оновило перелік об'єднаних територіальних громад, розташованих у районах проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 30 травня поточного року.

"Станом на 30 травня 2022 року в оновлений перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення військових (бойових) дій, або тих, що перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додалися одна громада в Миколаївській і 5 в Сумській областях", - повідомила пресслужба відомства.

Станом на 30 травня у Донецькій області таких громад 66, у Запорізькій області – 64, у Луганській області – 37, у Миколаївській області – 23, у Харківській області – 51, у Дніпропетровській області – 7, у Херсонській області – 49, у Сумській – 13 громад.

Переглянути актуальну інформацію про статус громади можна за посиланням на цифровій карті.

Теги: #карта #окуповані_території #мінреінтеграції
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:28 03.06.2022
ЄС не визнаватиме паспортів РФ, виданих жителям Херсонської та Запорізької областей України - Боррель

ЄС не визнаватиме паспортів РФ, виданих жителям Херсонської та Запорізької областей України - Боррель

14:30 03.06.2022
Звільнено всіх поліцейських, які залишилися на окупованій території України

Звільнено всіх поліцейських, які залишилися на окупованій території України

10:42 01.06.2022
Мінреінтеграції оновило перелік розташованих у зоні боїв та окупованих ОТГ

Мінреінтеграції оновило перелік розташованих у зоні боїв та окупованих ОТГ

10:40 19.05.2022
Ткаченко застеріг іноземних журналістів від участі в організованих Росією на окупованих територіях України престурах

Ткаченко застеріг іноземних журналістів від участі в організованих Росією на окупованих територіях України престурах

14:25 11.05.2022
ОГТСУ підтвердив факти крадіжки газу з транзитних потоків на окупованих територіях

ОГТСУ підтвердив факти крадіжки газу з транзитних потоків на окупованих територіях

12:11 06.05.2022
Російські окупанти змушують українців з окупованих територій приймати "громадянство" псевдореспублік

Російські окупанти змушують українців з окупованих територій приймати "громадянство" псевдореспублік

11:16 03.05.2022
"Київстар" посилює сигнал мереж для забезпечення покриття на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей

"Київстар" посилює сигнал мереж для забезпечення покриття на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей

22:08 30.04.2022
Кабмін призначив Домбровського тво держсекретаря Мінреінтеграції

Кабмін призначив Домбровського тво держсекретаря Мінреінтеграції

12:12 25.04.2022
Генпрокурор: За підрахунками прокурорів 5730 українців депортовані на окуповані території та в РФ

Генпрокурор: За підрахунками прокурорів 5730 українців депортовані на окуповані території та в РФ

11:43 18.04.2022
Мовний омбудсмен закликає громадян повідомляти про переслідування за мовною ознакою та утиском української мови на окупованих територіях

Мовний омбудсмен закликає громадян повідомляти про переслідування за мовною ознакою та утиском української мови на окупованих територіях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Крилата ракета пролетіла на критично низькій висоті над Південноукраїнською АЕС - "Енергоатом"

Ранковий ракетний обстріл Києва здійснювався з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря - ПС ЗСУ

Бойові втрати особового складу армії РФ з часу повномасштабного вторгнення перевищили 31 тис. та понад 1380 танків – Генштаб ЗСУ

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 262 дитини, понад 467 поранено

У результаті ранкового ракетного обстрілу Києва госпіталізовано потерпілого, без жертв

ОСТАННЄ

В Україні очікується тепла погода, місцями короткочасні дощі та грози

На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів поранено 6 мирних жителів

Три людини загинули, 11 поранені внаслідок стрільби у Філадельфії

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 531,7 млн

Українська армія контролює половину Сєвєродонецька - глава Луганської ОВА

Унаслідок нічного обстрілу в Зеленодольській громаді зруйновані і пошкоджені 8 будинків і бібліотека

Крилата ракета пролетіла на критично низькій висоті над Південноукраїнською АЕС - "Енергоатом"

Стефанчук виступить в Європарламенті і, можливо, зустрінеться з Макроном

Водолази Нацгвардії України дістали ще один російський гелікоптер з дна Київського водосховища

Ранковий ракетний обстріл Києва здійснювався з літаків Ту-95 з акваторії Каспійського моря - ПС ЗСУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА