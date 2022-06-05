Мінреінтеграції оновило перелік розташованих у зоні боїв та окупованих ОТГ

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій України оновило перелік об'єднаних територіальних громад, розташованих у районах проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 30 травня поточного року.

"Станом на 30 травня 2022 року в оновлений перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення військових (бойових) дій, або тих, що перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), додалися одна громада в Миколаївській і 5 в Сумській областях", - повідомила пресслужба відомства.

Станом на 30 травня у Донецькій області таких громад 66, у Запорізькій області – 64, у Луганській області – 37, у Миколаївській області – 23, у Харківській області – 51, у Дніпропетровській області – 7, у Херсонській області – 49, у Сумській – 13 громад.

Переглянути актуальну інформацію про статус громади можна за посиланням на цифровій карті.