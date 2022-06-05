Окупанти обстрілюють артилерією населені пункти Луганщини, по Лисичанську завдано ракетного удару з комплексу "Точка-У"

Російські окупанти обстрілюють артилерією населені пункти Луганської області, зокрема по Лисичанську завдано ракетного удару з комплексу "Точка-У"; триває штурм Сєвєродонецька, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

"Авіаційні удари вертольотами Ка-52 завдані в районах Гірського та Мирної Долини, літаками Су-25 – по Устинівці. Ракетного удару з комплексу "Точка-У" завдано по Лисичанську. Зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню росіяни 4 червня обстріляли Лисичанськ, Устинівку, Врубівку та Тошківку", - написав він у телеграм-каналі в неділю вранці.

За його словами, відомо про значні руйнування у Гірському, де пошкоджено 13 будинків. У Лисичанську – п'ять, а також відділення Укрпошти та будівля відділу поліції. У Сєвєродонецьку після артилерійського обстрілу пошкоджено приміщення цеху контрольно-вимірювальних приладів та автоматики на території об'єднання "Азот". Інформація про інші населені пункти ще уточнюється.

Гайдай наголосив, що в суботу вранці в результаті обстрілу армією РФ у своєму будинку в Лисичанську загинула жінка. Вдень у цьому місті отримали поранення двоє чоловіків. Їм надали першу допомогу та відвезли до лікарні. "Неймовірними зусиллями, але нам вдалося евакуювати трьох жителів області в інший регіон. У поточних обставинах навіть такі поодинокі випадки порятунку є вкрай важливими", - акцентував голова ОВА.

Станом на ранок неділі за підтримки артилерії російська армія продовжує штурмові дії у Сєвєродонецьку, контролює східну частину міста. Крім того, противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове – Миколаївка.

Минулої доби відбито 5 атак ворога, знищено 3 танки, 4 артилерійські системи, 11 бойових броньованих машин, 26 одиниць автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та два БПЛА типу "Орлан-10".