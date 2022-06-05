Події

06:52 05.06.2022

Російська армія готова спалювати православні церкви, як і все в Україні – Зеленський

1 хв читати
Російська армія готова спалювати православні церкви, як і все в Україні – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що знищення російською армією Всіхсвятського скиту Святогірської лаври говорить про те, що російська армія готова спалювати в Україні будь-що.

"На Донеччині у Святогірській лаврі згорів Всіхсвятський скит. Він спалахнув у результаті російського артилерійського обстрілу. Вже далеко не перший удар по Лаврі. Ще в середу від російського обстрілу загинули троє ченців Лаври. Богослужіння змушені проводити у підвалі. Гуркіт артилерії та прильоти російських снарядів у лаврі постійні", - сказав він у традиційному відеозверненні у суботу ввечері.

"І це одна із трьох лавр України. Це лавра Української православної церкви, яку у Москві досі вважають пов'язаною із Російською православною церквою. Навіть це не зупиняє російську армію", – заявив президент.

За його словами, "вони готові спалювати все: православні церкви так само, як і будь-що інше в Україні. За час повномасштабної війни російськими обстрілами вже зруйновано чи пошкоджено 113 церков. Серед них є і старовинні, які пережили Другу світову війну, але не витримали російської окупації".

 

 

Теги: #церква #війна #позиція
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:50 05.06.2022
У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 262 дитини, понад 467 поранено

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 262 дитини, понад 467 поранено

08:29 05.06.2022
Окупанти обстрілюють артилерією населені пункти Луганщини, по Лисичанську завдано ракетного удару з комплексу "Точка-У"

Окупанти обстрілюють артилерією населені пункти Луганщини, по Лисичанську завдано ракетного удару з комплексу "Точка-У"

07:08 05.06.2022
Кількість загиблих дітей в Україні може зрости

Кількість загиблих дітей в Україні може зрости

07:01 05.06.2022
Знищення церков має спонукати УПЦ до висновків – Зеленський

Знищення церков має спонукати УПЦ до висновків – Зеленський

20:15 04.06.2022
Минулої ночі на півдні України знищено десять окупантів, два безпілотники, гаубиця та БТР

Минулої ночі на півдні України знищено десять окупантів, два безпілотники, гаубиця та БТР

19:52 04.06.2022
Міністр оборони України назвав оптимістичні терміни завершення війни з РФ: До кінця року

Міністр оборони України назвав оптимістичні терміни завершення війни з РФ: До кінця року

19:33 04.06.2022
Окупанти обстріляли райони Бахмута, Краматорська, Костянтинівки та Лисичанська з ТРК "Точка-У

Окупанти обстріляли райони Бахмута, Краматорська, Костянтинівки та Лисичанська з ТРК "Точка-У

19:12 04.06.2022
Інтернаціональний легіон повідомив про загибель чотирьох своїх бійців в Україні

Інтернаціональний легіон повідомив про загибель чотирьох своїх бійців в Україні

12:12 04.06.2022
Російська армія з початку повномасштабного вторгнення втратила 31050 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

Російська армія з початку повномасштабного вторгнення втратила 31050 людей особового складу - Генштаб ЗСУ

09:41 04.06.2022
Понад 720 дітей постраждали в Україні від повномасштабної збройної агресії РФ - Офіс генпрокурора

Понад 720 дітей постраждали в Україні від повномасштабної збройної агресії РФ - Офіс генпрокурора

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинуло 262 дитини, понад 467 поранено

У результаті ранкового ракетного обстрілу Києва госпіталізовано потерпілого, без жертв

Російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси поблизу н.п. Черкаські Тишки на Харківщині, продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів, зокрема по Києву

Знищення церков має спонукати УПЦ до висновків – Зеленський

У Дарницькому та Дніпровському районах Києва сталися вибухи

ОСТАННЄ

Ракетні удари в Києві завдавалися по об'єктах "Укрзалізниці" – Лещенко

Над Обухівським районом ППО збита ракета

За добу українські військові знищили дев’ять повітряних цілей окупантів, зокрема чотири крилаті ракети

У зоні ОС відбито п’ять атак окупантів, на трьох локаціях тривають бої

У результаті ранкового ракетного обстрілу Києва госпіталізовано потерпілого, без жертв

Українські моряки збили чергові дві російські ракети над Миколаївською областю

Парламент Албанії обрав президентом ексначальника Генштабу збройних сил країни

За добу харківські рятувальники здійснили 20 оперативних виїздів, піротехніки знищили 26 ворожих боєприпасів

Окупанти вночі завдали авіаудару по Краматорську, без жертв

Російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси поблизу н.п. Черкаські Тишки на Харківщині, продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів, зокрема по Києву

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА