Російська армія готова спалювати православні церкви, як і все в Україні – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що знищення російською армією Всіхсвятського скиту Святогірської лаври говорить про те, що російська армія готова спалювати в Україні будь-що.

"На Донеччині у Святогірській лаврі згорів Всіхсвятський скит. Він спалахнув у результаті російського артилерійського обстрілу. Вже далеко не перший удар по Лаврі. Ще в середу від російського обстрілу загинули троє ченців Лаври. Богослужіння змушені проводити у підвалі. Гуркіт артилерії та прильоти російських снарядів у лаврі постійні", - сказав він у традиційному відеозверненні у суботу ввечері.

"І це одна із трьох лавр України. Це лавра Української православної церкви, яку у Москві досі вважають пов'язаною із Російською православною церквою. Навіть це не зупиняє російську армію", – заявив президент.

За його словами, "вони готові спалювати все: православні церкви так само, як і будь-що інше в Україні. За час повномасштабної війни російськими обстрілами вже зруйновано чи пошкоджено 113 церков. Серед них є і старовинні, які пережили Другу світову війну, але не витримали російської окупації".