Передані Норвегією гаубиці М109А3 вже працюють на передовій

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що американські самохідні гаубиці М109А3, надані Україні в рамках міжнародної технічної допомоги Норвегією, вже знаходяться на передовій і з високою точністю вражають цілі та знищують ворога.

"Гаубиці М109А3 мають більший, порівняно з радянськими аналогами, калібр та потужніший боєприпас. Дальність стрільби складає до 22 км. Але у подальшому ми можемо використовувати активно-реактивні снаряди, які збільшують цю відстань. Досвідчені артилеристи відзначають також зручність зарядів, які є герметичними та абсолютно ідентичними, що впливає на точність розльоту при пострілах", - написав Залужний у Телеграмі в суботу.

За його словами, українські військові опанували М109А3 "легко за один тиждень".

"Щиро вдячний Норвезькому Народу за дієву допомогу!", - написав головнокомандувач ЗСУ.

Також, за словами Залужного, ключовою відмінністю цих гаубиць від радянських зразків є те, що вони "зроблені для людей". "Незважаючи на те, що ці самохідні гаубиці були виготовлені ще у 1960-70-х роках, у них вже замість важелів - кермо, замість механічної - коробка автомат. На зимовий час, коли можливе обледеніння корпусу, розробники злегка прорезинили його, щоб екіпаж не сковзував. Солдати раділи навіть таким простим елементам, як наварені по краям башти кошики для особистих речей", - зазначив він.

Головнокомандувач ЗСУ наголосив, що розраховує на подальшу підтримку країн-партнерів у засобах вогневого ураження противника, чия перевага в артилерії та реактивних системах залпового вогню – головна причина втрат українських військ. "Без негайних поставок далекобійної артилерії та РСЗВ нам все складніше стримувати агресора", - наголосив Залужний.

Як повідомлялося, наприкінці травня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що в Україну вже надійшла самохідна артилерійська установка (САУ) М109 однієї з модифікацій. "Це дуже якісна техніка. І її надходження стало результатом кооперації кількох країн", - сказав він.