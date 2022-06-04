Події

09:41 04.06.2022

Понад 720 дітей постраждали в Україні від повномасштабної збройної агресії РФ - Офіс генпрокурора

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Понад 720 дітей постраждали в Україні від повномасштабної збройної агресії РФ - Офіс генпрокурора

Станом 4 червня 2022 року офіційне число дітей, загиблих унаслідок агресії РФ, за добу не змінилося – 261, зросла кількість поранених - 465, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Понад 726 дітей постраждали в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 4 червня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося – 261. Зросла кількість поранених - 465", - йдеться в повідомленні в Facebook.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 187, Київській – 116, Харківській - 112, Чернігівській - 68, Луганській - 52, Херсонській - 52, Миколаївській - 47, Запорізькій - 29, Сумській – 17, у Києві - 16, Житомирській – 15

Ці цифри є не остаточними, оскільки триває робота із їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях.

"2 червня військовослужбовці армії РФ обстріляли з артилерії с.Марянське Криворізького району Дніпропетровської області. Поранена жінка і її двоє дітей 10 і 7 років", - йдеться в повідомленні.

Через постійні бомбардування і обстріли ЗС РФ українських міст і сіл пошкоджено 1938 навчальних закладів, 182 з них повністю зруйновані.

Теги: #діти #жертви #війна
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