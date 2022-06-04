Події

08:17 04.06.2022

Ворог обстріляв Гірську громаду, загинуло четверо людей

1 хв читати
Ворог обстріляв Гірську громаду, загинуло четверо людей

Російські війська обстріляли Гірську громаду, в результаті загинули чотири особи, повідомив голова військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У місті Гірське 3 червня від обстрілів російською армією загинули мати з дитиною. Ще одне несумісне з життям поранення отримав житель міста Золоте. Також стало відомо про загиблого три дні тому жителя Гірського", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

Крім того, є поранені і в Сєвєродонецьку, де росіяни зазнають втрат, підсилюються, продовжуючи штурмувати місто.

За словами Гайдая, знову намагалися відрізати населений пункт, обстрілявши ще один міст. А в п'ятницю один із їхніх снарядів влучив у одну з уцілілих квартир.

"На щастя, батько з сином, який там був, залишилися неушкодженими. Наші військові евакуювали їх у безпечне місце за межами Сєвєродонецька", - зазначив голова ОВА.

Загалом, за добу у Сєвєродонецьку та Лисичанську пошкоджено щонайменше шість багатоповерхівок. У Гірському – вісім будинків, у Новоіванівці – сім, у Врубівці – шість. Є руйнування житлового фонду у Метьолкіному.

Гайдай наголосив, що бої на вулицях Сєвєродонецька тривають.

"Росіяни отримали посилення за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу. Також вони вели наступ у напрямку Устинівки, проте успіху не мали", - написав він.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #луганська_область
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:55 04.06.2022
ППО збила чотири крилаті ракети над Одеською та Миколаївською областю, що запускалися ворогом з кримського напрямку

ППО збила чотири крилаті ракети над Одеською та Миколаївською областю, що запускалися ворогом з кримського напрямку

22:20 03.06.2022
У Дніпрі внаслідок вибуху газових балонів загинули двоє людей - Філатов

У Дніпрі внаслідок вибуху газових балонів загинули двоє людей - Філатов

08:26 03.06.2022
У результаті агресії РФ в Україні загинула 261 дитина, поранено – 463

У результаті агресії РФ в Україні загинула 261 дитина, поранено – 463

08:00 03.06.2022
Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду, постраждалих немає

Ворог знову обстріляв Зеленодольську громаду, постраждалих немає

07:55 03.06.2022
Унаслідок обстрілу Лисичанська загинула жінка

Унаслідок обстрілу Лисичанська загинула жінка

07:48 03.06.2022
У результаті обстрілів південних областей України загинуло двоє людей, четверо – поранено

У результаті обстрілів південних областей України загинуло двоє людей, четверо – поранено

21:58 02.06.2022
За четвер у результаті обстрілів Донецької області загинуло троє людей, дев’ятеро – поранено

За четвер у результаті обстрілів Донецької області загинуло троє людей, дев’ятеро – поранено

20:43 02.06.2022
Ворог обстріляв Синельниківський район касетними боєприпасами, а також Зеленодольську громаду, знайдено снаряд від "Урагану"

Ворог обстріляв Синельниківський район касетними боєприпасами, а також Зеленодольську громаду, знайдено снаряд від "Урагану"

20:27 02.06.2022
Війна в Україні забрала життя мінімум 4169 цивільних, ще 4982 поранено – ООН

Війна в Україні забрала життя мінімум 4169 цивільних, ще 4982 поранено – ООН

16:24 02.06.2022
Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської області – ОК "Північ"

Російські війська продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської області – ОК "Північ"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ гарантує безпечний прохід суден із українською пшеницею без жодних умов, стверджує Путін

ЄС дав термін до вересня на вихід із "досанкційних" СП із російськими держкомпаніями

Першу зброю буде доставлено з Німеччини до України до кінця червня - посол

Статус тимчасового захисту в Європі отримали 2,93 млн біженців з України, у лідерах Польща, Чехія та Німеччина – ООН

Шостий пакет санкцій ЄС щодо Росії набув чинності

ОСТАННЄ

Літаки РФ запустили крилату ракету по сільськогосподарському підприємству на Одещині

"ArcelorMittal Кривий Ріг" призупинив дію низки пунктів колдоговору в умовах війни для підтримки тих, хто особливо потребує

Стефанчук і Штайнмаєр обговорили європейську перспективу України

Канада підтримала заявку Фінляндії та Швеції на вступ до НАТО

Ворог проводить відволікаючі дії на Авдіївському та Курахівському напрямках

"Аерофлот" призупиняє рейси на Шрі-Ланку через арешт літака

Столтенберг обговорив із прем'єр-міністром Фінляндії перспективи вступу країни до НАТО

В Одесі затримано порушників правопорядку, які влаштували феєрверк під час повітряної тривоги в місті

Українські винищувачі Су-25 завдали кількох ударів по противнику на Херсонщині

Макрон не виключив візит до Києва найближчим часом

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА