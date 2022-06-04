Ворог обстріляв Гірську громаду, загинуло четверо людей

Російські війська обстріляли Гірську громаду, в результаті загинули чотири особи, повідомив голова військової адміністрації Сергій Гайдай.

"У місті Гірське 3 червня від обстрілів російською армією загинули мати з дитиною. Ще одне несумісне з життям поранення отримав житель міста Золоте. Також стало відомо про загиблого три дні тому жителя Гірського", - написав Гайдай у телеграм-каналі.

Крім того, є поранені і в Сєвєродонецьку, де росіяни зазнають втрат, підсилюються, продовжуючи штурмувати місто.

За словами Гайдая, знову намагалися відрізати населений пункт, обстрілявши ще один міст. А в п'ятницю один із їхніх снарядів влучив у одну з уцілілих квартир.

"На щастя, батько з сином, який там був, залишилися неушкодженими. Наші військові евакуювали їх у безпечне місце за межами Сєвєродонецька", - зазначив голова ОВА.

Загалом, за добу у Сєвєродонецьку та Лисичанську пошкоджено щонайменше шість багатоповерхівок. У Гірському – вісім будинків, у Новоіванівці – сім, у Врубівці – шість. Є руйнування житлового фонду у Метьолкіному.

Гайдай наголосив, що бої на вулицях Сєвєродонецька тривають.

"Росіяни отримали посилення за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу. Також вони вели наступ у напрямку Устинівки, проте успіху не мали", - написав він.