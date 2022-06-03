Україна продовжуватиме домагатися накладання санкцій на главу РПЦ Кирила

Україна продовжуватиме домагатися накладання санкцій на главу РПЦ патріарха Кирила, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Україна продовжуватиме домагатися накладання санкцій на Кирила та інших росіян, які підривають національну безпеку", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю.

За його словами, загалом українська сторона підготувала санкційний список, куди увійшли понад 12 тис. російських олігархів, офіційних посадових осіб, пропагандистів, військових злочинців.

"Працюємо з нашими партнерами над механізмом, який визначає пріоритетність застосування персональних санкцій до всіх тих, хто сприяє або причетний до агресії Росії проти України. Російський режим, який завдав стільки горя українцям, має понести найсуворішу відповідальність", - наголосив Ніколенко.

Як повідомлялося, через позицію Угорщини главу РПЦ патріарха Кирила не включили до 6-го пакету санкцій ЄС проти РФ.