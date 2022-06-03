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20:21 03.06.2022

Marriott ухвалив рішення про зупинення діяльності в Росії

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Marriott ухвалив рішення про зупинення діяльності в Росії

Американська Marriott International, оператор найбільшої у світі готельної мережі, зупиняє діяльність у Росії, оскільки нові санкції, запроваджені США, Великою Британією та ЄС, роблять її неможливою, повідомляє пресслужба компанії.

"Нові обмеження, запроваджені США, Великою Британією та ЄС, унеможливлять продовження діяльності Marriott або франшизи готелів на російському ринку. Тому ми схвалили рішення призупинити всі операції Marriott International в Росії", - йдеться в релізі.

Як повідомлялося, 10 березня було ухвалено рішення про закриття корпоративного офісу в Москві та призупинення відкриття нових готелів, а також майбутніх проєктів з розвитку готелів та інвестицій у Росії.

У релізі наголошується, що процес припинення операцій на ринку, де Marriott працює вже 25 років, складний.

"Вживаючи заходів щодо припинення роботи готелів у Росії, ми, як і раніше, зосереджені на турботі про наших співробітників у Росії. Від самого початку війни ми підтримували співробітників в Україні, Росії та в усьому регіоні, включно з працевлаштуванням в Marriott за межами країн, безпосередньо порушених конфліктом.

"Ми направили $1 млн із внутрішніх фондів допомоги при стихійних лихах для співробітників та їхніх сімей, щоб допомогти з переселенням, включно з ваучерами на харчування, допомогу в транспорті, медичну та юридичну підтримку", - пояснює компанія.

Зазначається також, що понад 85 готелів мережі надають житло біженцям із України у сусідніх країнах. Marriott зосереджений на найманні біженців: понад 250 осіб вже працевлаштовані у більш ніж 40 готелів у 15 європейських країнах, ця кампанія буде продовжена.

Marriott International керує близько 8 тис. готелів у 139 країнах світу під 30 брендами. До найбільш відомих готельних мереж компанії належать Ritz Carlton, Courtyard, Residence Inn, Marriott, St. Regis, Le Meridien, Sheraton, Four Points.

 

 

 

Теги: #війна #готель #заходи #marriott
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