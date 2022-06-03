Події

20:10 03.06.2022

У Єревані почалися зіткнення біля резиденції прем'єра Вірменії

2 хв читати
У Єревані почалися зіткнення біля резиденції прем'єра Вірменії

Зіткнення між опозиційними демонстрантами та силами поліції почалися біля комплексу урядових дач, де мешкає прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, поліція застосовує світлошумові гранати.

Очолюваний віцеспікером парламенту Вірменії, членом партії "Дашнакцутюн" Ішханом Сагателяном хід раніше попрямував від будівлі уряду до резиденції Пашиняна, щоб зустрітися з ним і передати вимоги опозиції.

Сагателян повідомив присутнім, що деякі опозиційні депутати все ще перебувають у парламенті для участі у скликаному опозицією позачерговому засіданні з вірмено-азербайджанських та вірмено-турецьких відносин. "Якщо так, то чекайте, ми знову йдемо до парламенту", - заявив Сагателян.

Він зажадав від поліції відкрити шлях до парламенту, який знаходиться неподалік комплексу урядових дач. Після цього між демонстрантами та поліцією почалися сутички.

Поліція застосовує спецзасоби, світлошумові гранати, затримує демонстрантів.

Раніше в п'ятницю панівна фракція парламенту Вірменії "Громадянський договір" провалила скликане опозицією позачергове засідання законодавчого органу для ухвалення заяви щодо вірмено-азербайджанських та вірмено-турецьких відносин.

Паралельно на площі Франції у центрі Єревана опозиція проводила мітинг своїх прихильників.

Сагателян висловив здивування поведінкою панівної фракції, назвавши їхню поведінку "втечею від реальності".

Пізніше опозиційні демонстранти оточили поліцейських, які взяли в оточення будівлю уряду.

Сагателян заявив, що мета акції уряду – "донести до Пашиняна, який насправді керує парламентом", вимоги опозиції.

У Єревані з 17 квітня тривають організовані опозицією антиурядові акції, ходи та мітинги. Хвиля протестів у Вірменії виникла після виступу прем'єр-міністра Нікола Пашиняна у парламенті, де він запропонував "знизити планку у питанні статусу Карабаха" та висловився за підписання угоди про мир із Азербайджаном.

 

 

Теги: #вірменія #єреван #зіткнення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:19 03.06.2022
Кількість постраждалих у зіткненнях у Єревані перевищила 40 людей

Кількість постраждалих у зіткненнях у Єревані перевищила 40 людей

07:02 30.05.2022
Баку обвинуватив Єреван у підриві зусиль з нормалізації відносин

Баку обвинуватив Єреван у підриві зусиль з нормалізації відносин

19:51 14.04.2022
У невизнаній НКС виключають можливість входження до складу Азербайджану

У невизнаній НКС виключають можливість входження до складу Азербайджану

08:16 07.04.2022
Пашинян і Алієв домовилися до кінця квітня створити комісію з делімітації кордону

Пашинян і Алієв домовилися до кінця квітня створити комісію з делімітації кордону

17:21 28.03.2022
Єреван спростовує повідомлення ЗМІ про передання РФ військових літаків для використання в Україні

Єреван спростовує повідомлення ЗМІ про передання РФ військових літаків для використання в Україні

21:01 13.02.2022
Землетрус магнітудою 6,2 стався в Грузії

Землетрус магнітудою 6,2 стався в Грузії

07:41 10.02.2022
У Баку заявили про обстріл позицій азербайджанських військових на кордоні

У Баку заявили про обстріл позицій азербайджанських військових на кордоні

18:44 23.01.2022
Президент Вірменії Саркісян подав у відставку

Президент Вірменії Саркісян подав у відставку

18:48 12.01.2022
Президент Азербайджану повідомив про загибель до восьми вірменських військових у перестрілці 11 січня

Президент Азербайджану повідомив про загибель до восьми вірменських військових у перестрілці 11 січня

08:39 12.01.2022
Троє вірменських військових загинули під час боїв 11 січня

Троє вірменських військових загинули під час боїв 11 січня

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ гарантує безпечний прохід суден із українською пшеницею без жодних умов, стверджує Путін

ЄС дав термін до вересня на вихід із "досанкційних" СП із російськими держкомпаніями

Першу зброю буде доставлено з Німеччини до України до кінця червня - посол

Статус тимчасового захисту в Європі отримали 2,93 млн біженців з України, у лідерах Польща, Чехія та Німеччина – ООН

Шостий пакет санкцій ЄС щодо Росії набув чинності

ОСТАННЄ

У Дніпрі внаслідок вибуху газових балонів загинули двоє людей - Філатов

Чернишов: Один із векторів відновлення України – співпраця з міжнародними партнерами на рівні міст і громад

Зеленський створив військову адміністрацію окупованого Генічеська

Сенатори США закликають Мінфін запровадити санкції проти більшої кількості росіян через агресію проти України

Швейцарія дозволила Німеччині передавати танки Leopard, які буди у неї на озброєнні, вони можуть потрапити до України

На сході України знищено 36 окупантів та їх склад боєприпасів

Україна готова відновити експорт за наявності гарантій, що РФ не скористається торговельним шляхом для нападу на Одесу - Кулеба

ЗСУ у Сєвєродонецьку відсунули ворога на 20%, окупанти втратили багато техніки та особового складу

РФ гарантує безпечний прохід суден із українською пшеницею без жодних умов, стверджує Путін

Польське бюро автострахувальників розірвало двосторонні угоди з РФ і Білоруссю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА