У Єревані почалися зіткнення біля резиденції прем'єра Вірменії

Зіткнення між опозиційними демонстрантами та силами поліції почалися біля комплексу урядових дач, де мешкає прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, поліція застосовує світлошумові гранати.

Очолюваний віцеспікером парламенту Вірменії, членом партії "Дашнакцутюн" Ішханом Сагателяном хід раніше попрямував від будівлі уряду до резиденції Пашиняна, щоб зустрітися з ним і передати вимоги опозиції.

Сагателян повідомив присутнім, що деякі опозиційні депутати все ще перебувають у парламенті для участі у скликаному опозицією позачерговому засіданні з вірмено-азербайджанських та вірмено-турецьких відносин. "Якщо так, то чекайте, ми знову йдемо до парламенту", - заявив Сагателян.

Він зажадав від поліції відкрити шлях до парламенту, який знаходиться неподалік комплексу урядових дач. Після цього між демонстрантами та поліцією почалися сутички.

Поліція застосовує спецзасоби, світлошумові гранати, затримує демонстрантів.

Раніше в п'ятницю панівна фракція парламенту Вірменії "Громадянський договір" провалила скликане опозицією позачергове засідання законодавчого органу для ухвалення заяви щодо вірмено-азербайджанських та вірмено-турецьких відносин.

Паралельно на площі Франції у центрі Єревана опозиція проводила мітинг своїх прихильників.

Сагателян висловив здивування поведінкою панівної фракції, назвавши їхню поведінку "втечею від реальності".

Пізніше опозиційні демонстранти оточили поліцейських, які взяли в оточення будівлю уряду.

Сагателян заявив, що мета акції уряду – "донести до Пашиняна, який насправді керує парламентом", вимоги опозиції.

У Єревані з 17 квітня тривають організовані опозицією антиурядові акції, ходи та мітинги. Хвиля протестів у Вірменії виникла після виступу прем'єр-міністра Нікола Пашиняна у парламенті, де він запропонував "знизити планку у питанні статусу Карабаха" та висловився за підписання угоди про мир із Азербайджаном.