На озері у передмісті Харкова через зіткнення гідроциклу з надувним матрацом постраждала жінка - поліція

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На озері в селищі Безлюдівка Харківської області сталося зіткнення прогулянкового гідроциклу з надувним матрацом для катання на воді, який був приєднаний до іншого водного скутера, постраждала 33-річна жінка, повідомляє відділ комунікацій ГУ Національної поліції Харківської області

"Внаслідок події пасажирка гумової "таблетки" 1992 року народження у тяжкому стані була доставлена до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Поліція встановила водіїв обох скутерів. Це чоловіки 1995 року народження. Їх направлено на обслідування, два скутери й матрац для катання вилучені.

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Встановлюються свідки та очевидці події.