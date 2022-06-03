ЄС дав термін до вересня на вихід із "досанкційних" СП із російськими держкомпаніями

Угоди, необхідні для виходу резидентів Євросоюзу зі спільних підприємств із російськими держкомпаніями, створених до березня цього року, дозволені терміном до 5 вересня 2022 року.

Це уточнення міститься у документах шостого санкційного пакету ЄС, опублікованого у п'ятницю.

До списку російських компаній, яких стосується цей пункт, входять "Роснефть", "Транснефть", "Газпром нефть", "КамАЗ", ОАК, "Совкомфлот" тощо.

Не є порушенням санкційного режиму платежі на адресу цих компаній за контрактами, укладеними до 15 травня, пояснюється в документі.