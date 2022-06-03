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18:05 03.06.2022

Російські автовиробники УАЗ та КамАЗ включені до санкційного списку Євросоюзу

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Російські автовиробники УАЗ та КамАЗ включені до санкційного списку Євросоюзу

Найбільший російський виробник важких вантажівок ПАТ "КамАЗ" та основний актив автомобілебудівного ПАТ "Соллерс Авто" - Ульяновський автозавод (УАЗ) - потрапили до санкційного списку Євросоюзу.

Згідно з публікацією в офіційному виданні ЄС, санкції щодо цих автопідприємств запроваджують через використання їх техніки у війні проти України.

У документі уточнюється, що для військових потреб зокрема використовували автомобілі КамАЗ-5350, КамАЗ-6350, КамАЗ-6560, а також автомобілі УАЗ Patriot.

Теги: #камаз #санкції #уаз
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