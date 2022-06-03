Події

17:56 03.06.2022

Кабмін виділив 34,4 млрд грн органам системи МВС - Шмигаль

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Кабмін виділив 34,4 млрд грн органам системи МВС - Шмигаль

Кабінет Міністрів виділив 34,4 млрд грн для центральних органів системи Міністерства внутрішніх справ, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні 34,4 млрд грн виділяємо органам системи МВС", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За його словами, із цих коштів 33,6 млрд грн підуть на підвищені виплати захисникам України, 275 млн грн буде виділено для Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Крім того, 510 млн грн буде спрямовано для Служби безпеки України, з яких 300 млн піде на закупівлю озброєння.

Теги: #кошти #мвс
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