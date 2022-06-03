Кабмін виділив 34,4 млрд грн органам системи МВС - Шмигаль
Кабінет Міністрів виділив 34,4 млрд грн для центральних органів системи Міністерства внутрішніх справ, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні 34,4 млрд грн виділяємо органам системи МВС", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.
За його словами, із цих коштів 33,6 млрд грн підуть на підвищені виплати захисникам України, 275 млн грн буде виділено для Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Крім того, 510 млн грн буде спрямовано для Служби безпеки України, з яких 300 млн піде на закупівлю озброєння.