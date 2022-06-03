ЄС упровадив санкції щодо "Беларуськалій", "БКК", НПЗ "Нафтан" і ще п'яти компаній

Євросоюз у межах шостого пакета санкцій запровадив персональні санкції щодо низки великих компаній, зокрема "Беларуськалій" та "Беларуская калійная кампанія" ("БКК", трейдер "Беларуськалій").

Відповідне рішення опубліковане в п'ятницю в офіційному журналі ЄС й у такий спосіб набуло чинності.

Обмеження впроваджено щодо 12 фізичних та восьми юридичних осіб Білорусі.

Відповідно до документа, під персональні санкції підпали "Беларуськалій" та його трейдер "Беларуская калійная кампанія" ("БКК"). Також під прямі санкції ЄС підпав білоруський НПЗ "Нафтан" (Вітебська обл., Новолополоцьк), що перебуває під американськими санкціями, найбільший у Білорусі виробник тютюнових виробів - "Гродненская Табачная Фабрика "Неман" і приватний виробник тютюнових виробів "Интер Тобакко". Санкції також запроваджено щодо виробника комунальної автотехніки "БелКамунМаш" (Мінськ) та найбільшого в Білорусі логістичного оператора - держкомпанії "БелМитСервис".

Санкції також запроваджено щодо Белтелерадіокомпанії.