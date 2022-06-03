Київський фунікулер закривається на плановий ремонт – КМДА

Київський фунікулер після завершення робіт із консервації вестибюля закривається на плановий ремонт, повідомляє Київська державна міська адміністрація.

"Нині підйомник має пройти плановий щорічний ремонт, аби за першої нагоди відкритися для відвідувачів", – наголошується в повідомленні.

У КМДА зазначають, що столичний фунікулер має статус пам'ятки архітектури, історії, науки та техніки. Особливо цінним є оздоблення вестибюлів: вітражі у виконанні українських художників Валентина Задорожного та Миколи Шкарапути.

Питання консервації пам'ятки вдалося вирішити завдяки волонтерам. Вітражі верхньої станції закрили 12 дерев'яними щитами, укріпили вогнестійким брезентом та оцинкованими залізними листами. Аналогічні роботи провели і на нижній станції.