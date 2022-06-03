Події

08:49 03.06.2022

У Харкові через ворожі обстріли спалахнув склад із деревиною

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У Харкові через ворожі обстріли спалахнув склад із деревиною

Минулої доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд, з яких 19 на ліквідацію пожеж, зокрема 10 пожеж, спричинених обстрілами.

"Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися в Основ'янському районі Харкова, а також Харківському та Чугуївському районах області. Постраждали приватні будинки, господарські будівлі, гаражі, сільськогосподарські та складські об'єкти, хвойний ліс", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Зокрема, внаслідок обстрілу, що стався в 00:32, у Основ'янському районі Харкова спалахнула складська будівля з деревиною на площі 3000 кв. м. Вогонь гасили 9 пожежно-рятувальних відділень ДСНС. Крім того, протягом доби у с. Циркуни Харківського району через обстріл виникло 6 пожеж у приватних домоволодіннях. Вранці горіли приватний будинок на площі 300 кв.м., господарська споруда на площі 60 кв.м., ангар із зерном на площі 200 кв.м. та 2 автомобілі. Вночі горів будинок та 2 господарські будівлі на площі близько 200 кв.м. Рятувальники гасили пожежі під загрозою повторного обстрілу. Попередньо жертв і постраждалих немає.

Піротехнічні підрозділи ДСНС протягом доби ліквідували 22 ворожі боєприпаси.

 

 

Теги: #пожежі #харківська_область
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