Події

07:29 03.06.2022

Представники компаній із РФ більше не зможуть відвідувати територію Європарламенту

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Представники компаній із РФ більше не зможуть відвідувати територію Європарламенту

Представникам російських компаній закривають доступ на територію Європарламенту, заявила у четвер голова Європарламенту Роберта Мецола.

"Від цього часу представники російських компаній більше не зможуть відвідувати територію Європарламенту", - написала Мецола у себе в соцмережі.

Голова Європарламенту також закликала Єврокомісію і Єврораду наслідувати її прикладу.

Заборона стосуватиметься компаній, зазначених як наймані лобісти в ЄС, так і компаній, які перебувають у списку санкцій союзу.

 

 

Теги: #єс #росія #заборона #компанії
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