Представники компаній із РФ більше не зможуть відвідувати територію Європарламенту
Представникам російських компаній закривають доступ на територію Європарламенту, заявила у четвер голова Європарламенту Роберта Мецола.
"Від цього часу представники російських компаній більше не зможуть відвідувати територію Європарламенту", - написала Мецола у себе в соцмережі.
Голова Європарламенту також закликала Єврокомісію і Єврораду наслідувати її прикладу.
Заборона стосуватиметься компаній, зазначених як наймані лобісти в ЄС, так і компаній, які перебувають у списку санкцій союзу.