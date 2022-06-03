Представники компаній із РФ більше не зможуть відвідувати територію Європарламенту

Представникам російських компаній закривають доступ на територію Європарламенту, заявила у четвер голова Європарламенту Роберта Мецола.

"Від цього часу представники російських компаній більше не зможуть відвідувати територію Європарламенту", - написала Мецола у себе в соцмережі.

Голова Європарламенту також закликала Єврокомісію і Єврораду наслідувати її прикладу.

Заборона стосуватиметься компаній, зазначених як наймані лобісти в ЄС, так і компаній, які перебувають у списку санкцій союзу.