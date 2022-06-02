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19:14 02.06.2022

ЄС допомагатиме експорту української пшениці, якщо ООН досягне угоди з РФ

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ЄС допомагатиме експорту української пшениці, якщо ООН досягне угоди з РФ

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель бачить ризик "зернової війни", яка, на його думку, торкнеться не лише України, а й найбільш уразливих країн на Близькому Сході, в Африці та Азії.

"Саме тому ми вживаємо термінових заходів, нарощуючи залізничну та автомобільну інфраструктуру для забезпечення експорту (зерна з України). І ми підтримуємо зусилля Організації Об'єднаних Націй щодо пошуку терміново необхідного рішення щодо відкриття портів та використання морського шляху", - заявив він у четвер під час візиту до Йорданії.

"І якщо ця угода між ООН та Росією відбудеться, Європейський союз буде готовий взяти участь у реалізації цього рішення", – пообіцяв Боррель на пресконференції.

Він запевнив, що "Європейський союз зробить усе, що в його силах, навіть візьме участь у будь-якій місії військово-морського флоту, якщо буде угода між Росією та ООН" щодо вивезення української пшениці.

Під час саміту ЄС у Брюсселі, що відбувся 30-31 травня, голова Євроради Шарль Мішель заявив, що ЄС підтримує зусилля ООН з пошуку рішення для звільнення морського коридору в Чорному морі для вивезення запасів української пшениці.

"Це було б найкращим рішенням. Але ми не впевнені, що це вдасться. Ми сподіваємося досягти такої угоди, але ми не впевнені", - сказав Мішель.

У зв’язку з цим, пояснив голова Євроради, триває робота на основі пропозиції Єврокомісії над іншими, альтернативними можливостями. Це обговорювалося протягом двох днів саміту ЄС. Але такі варіанти будуть складнішими і дорожчими "з очевидних логістичних причин", зазначив Мішель.

 

 

Теги: #зерно #оон #єс #росія
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