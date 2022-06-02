Російські окупанти перейшли до оборони на криворізькому напрямку, на південнобузькому руйнують об'єкти інфраструктури для уповільнення Сил оборони – Генштаб ЗСУ

Російські окупанти перейшли до оборони непідготовлених рубежів на криворізькому напрямку, повідомляє пресцентр Генштабу ЗСУ.

"На криворізькому напрямку ворог змушений перейти до оборони непідготовлених рубежів. Активізував роботу засобів радіоелектронної боротьби", - йдеться в повідомленні Генштабу, оприлюдненому в четвер.

У ньому наголошується, що окупанти здійснили вогневе ураження цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Широке, Лепетиха, Шевченкове, Осокорівка, Партизанське та інших.

"На південнобузькому напрямку, з метою утримання рубежів оборони, російські окупанти руйнують об'єкти транспортної інфраструктури на ймовірних напрямках просування Сил оборони", - наголошують військові.