Шостий пакет санкцій ЄС проти РФ включає заборону на ввезення до країни хімікатів, високотехнологічних товарів

Шостий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, погоджений та підготовлений європейськими лідерами, зокрема, включає заборону на експорт хімікатів та високотехнологічних товарів до Росії, повідомляє французьке головування при Євросоюзі.

"Цей шостий пакет значно розширює санкції проти Росії на нові сфери, включно із санкціями проти членів апарату держбезпеки та військових, пов'язаних, зокрема, із масовими вбивствами в Бучі, підприємств промислового та технологічного сектору, пов'язаних із російською агресією, олігархів, суб'єктів російської пропаганди та членів їхніх сімей", - йдеться в повідомленні представництва, оприлюдненому в четвер у твіттері.

У ньому уточнюється, що пакет включає заборону на імпорт нафти з РФ морем, що в поєднанні з національними рішеннями, ухваленими Німеччиною та Польщею, призведе до скорочення імпорту російської нафти на 92% до кінця року.

Крім того, очікується, що це рішення буде доповнене "якнайшвидше" забороною на імпорт нафти з Росії трубопроводами.

Також у представництві уточнюють, що новий санкційний пакет включає розширення заборон на експорт до Росії, зокрема, хімікатів та високотехнологічних товарів, відключення трьох російських банків, у тому числі Сбербанку, та одного білоруського банку від системи SWIFT, заборону надання послуг російському нафтовому сектору, заборону трьох російських ЗМІ, що беруть участь у поширенні пропаганди, заборону на надання консультаційних послуг російським операторам.