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12:54 02.06.2022

Напрацьовано низку механізмів, які дадуть змогу дітям із окупованих територій дистанційно вступати до вишів України - Міносвіти

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Напрацьовано низку механізмів, які дадуть змогу дітям із окупованих територій дистанційно вступати до вишів України - Міносвіти

У Міністерстві освіти і науки заявляють, що напрацьовано низку механізмів, які дадуть змогу дітям із тимчасово окупованих територій дистанційно вступати до вишів України.

"Спільно зі спеціалістами Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій напрацювали цілу низку механізмів, які дадуть змогу дітям із тимчасово окупованих територій дистанційно вступати до закладів вищої освіти України", - наводить слова міністра освіти і науки Сергія Шкарлета пресслужба відомства.

Водночас у повідомленні не зазначено про які саме механізми йдеться.

Міністр повідомив, що під час участі у Всесвітньому освітньому форумі 2022 року він провів зустріч із представниками компанії Amazon та звернувся з проханням надати дотації коштами або розробленим програмним забезпеченням для дистанційного вступу саме дітей із тимчасово окупованих територій до українських вишів.

"Ми в жодному разі не забуваємо про наших громадян на тимчасово окупованих територіях. Ми постійно вживаємо певних заходів, наприклад, 32 заклади вищої освіти евакуювали з тимчасово окупованих територій, 42 коледжі, 64 філії вишів", - наголосив він.

Теги: #міносвіти #виші
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