Російські військові пропонують послуги зі збору полуниці на Херсонщині – ОК "Південь"

Військові російської окупаційної армії через проблеми із постачанням та харчуванням пропонують у Херсонській області свої послуги зі збору полуниці за 50 грн/годину, повідомило Оперативне командування "Південь" у фейсбуці у четвер.

"На Херсонщині рашистські окупанти, потерпаючи від нестачі логістичного забезпечення, приходять до місцевих жителів і намагаються найнятися на збір полуниці. Військовики славнозвісної "другої армії світу", мов гастарбайтери готові групами складати зброю купами і збирати полуницю. Пропонують свої послуги по 50 грн (не рублів) за годину", - уточнило командування.

Як зазначається, російські військові на сезонному підробітку поводяться коректно та працюють добре.