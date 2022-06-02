Події

11:29 02.06.2022

Російські військові пропонують послуги зі збору полуниці на Херсонщині – ОК "Південь"

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Російські військові пропонують послуги зі збору полуниці на Херсонщині – ОК "Південь"

Військові російської окупаційної армії через проблеми із постачанням та харчуванням пропонують у Херсонській області свої послуги зі збору полуниці за 50 грн/годину, повідомило Оперативне командування "Південь" у фейсбуці у четвер.

"На Херсонщині рашистські окупанти, потерпаючи від нестачі логістичного забезпечення, приходять до місцевих жителів і намагаються найнятися на збір полуниці. Військовики славнозвісної "другої армії світу", мов гастарбайтери готові групами складати зброю купами і збирати полуницю. Пропонують свої послуги по 50 грн (не рублів) за годину", - уточнило командування.

Як зазначається, російські військові на сезонному підробітку поводяться коректно та працюють добре.

 

 

Теги: #військові_рф #херсонська_облрада
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