Події

08:45 02.06.2022

У результаті збройної агресії РФ в Україні загинула 261 дитина, понад 460 поранено

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У результаті збройної агресії РФ в Україні загинула 261 дитина, понад 460 поранено

Станом на ранок 2 червня 2022 року понад 721 дитина постраждала в Україні в результаті повномасштабної збройної агресії Російської Федерації: за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 261 дитина загинула та понад 460 поранено, повідомляє Офіс генпрокурора.

Ці цифри не є остаточними, оскільки триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зазначається в повідомленні у телеграмі.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 184, Київській – 116, Харківській – 112, Чернігівській – 68, Луганській – 52, Херсонській – 52, Миколаївській – 47, Запорізькій – 29, Сумській області – 17, у м. Києві – 16, Житомирської області – 15.

31 травня в результаті обстрілів окупантами с. Іванівка Ізюмського району Харківської області загинув 12-річний хлопчик.

Під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель ще 17 та поранення 14 дітей в результаті обстрілу ворогом м. Маріуполь Донецької області.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст і сіл пошкоджено 1938 навчальних закладів. При цьому 182 із них повністю зруйновані.

 

 

 

Теги: #діти #жертви #війна
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