Арахамія вважає, що США та Британія приєднаються до країн-гарантів безпеки України одними з останніх

Керівник делегації України на переговорах Давид Арахамія вважає, що Сполучені Штати Америки та Велика Британія одними з останніх приєднаються до країн-гарантів безпеки України.

"Звичайно, для нас дуже важливо мати гарантії США та Великої Британії. Я думаю, що ймовірність приєднання США велика, тому що пан Блінкен (держсекретар США Ентоні Блінкен – ІФ) позавчора заявив, що вони не проти розглядати механізми гарантій безпеки, але вони хочуть більш докладно ознайомитися, зважити всі ризики тощо. У мене таке враження, що США й Британія разом приєднаються одними з останніх, коли вони побачать, що всі вже не заперечують, але ми маємо мінімальний пакет країн-гарантів і без них ми просто не рухатимемося", – написав він своєму телеграм-каналі.

Арахамія додав, що Україна також веде переговори з Китайською Народною Республікою (КНР) щодо дипломатичних каналів.

"Стан переговорів із Китаєм, напевно, менш готовий, якщо порівнювати з іншими країнами, що допомагають нам. З ними ми підтримуємо контакти двічі на день, а ось з Китаєм все важче. Думаю, що Китай врешті-решт приєднається", - написав він.

Арахамія зазначив, що лідер КНР Сі Цзіньпін зробив заяву про необхідність надати Україні максимальних умов, щоб настав мир. "Тобто дипломатичною мовою було сказано про те, що вони не заперечують", - вважає глава української делегації.

Він також наголосив, що Україна хоче "зробити власне НАТО, і для нас важливо, щоб найбільші та найефективніші країни НАТО надавали підтримку у разі агресії".

"Туреччина дуже важлива для нас, це найбільша армія НАТО в Європі. Важливі також США та Велика Британія. Наразі тривають дуже активні консультації. Вже офіційно оприлюднено, що три держави-члени НАТО готові надавати гарантії саме в тому форматі, як я розповів. Це фактично 5 стаття НАТО, але з жорсткішим механізмом активації – протягом 72 годин вони мають провести консультації та надавати допомогу", – уточнив Арахамія.

За словами глави української переговорної делегації, якщо буде підписано такий договір про гарантії безпеки для України та буде досягнуто розуміння її максимальної захищеності, тоді наступним завданням буде внесення змін до Конституції України щодо позаблокового нейтрального статусу.

"Для того, щоб це зробити, ми хочемо провести референдум. Тобто це вирішуватиме український народ, а не українські політики. Це дуже важливо для нас, і ми спочатку на цьому наполягали. Російська сторона дуже активно протидіяла цій нормі, але згодом вони погодилися з тим, що це єдиний вихід із ситуації", – зазначив Арахамія.