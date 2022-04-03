Події

08:08 03.04.2022

Прем'єр-міністр Угорщини Орбан втратив чесність у контактах із Москвою – Зеленський

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Прем'єр-міністр Угорщини Орбан втратив чесність у контактах із Москвою – Зеленський

Україна не побачила від прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана жодних зусиль, щоб зупинити війну, заявив президент країни Володимир Зеленський у відеозверненні в ніч із суботи на неділю.

Він назвав Орбана "людиною, яка, здається, не повністю розуміє, що відбувається і що переживається. Не лише в Україні, а й у всій Європі", а також тим, хто "чи не єдиний у Європі відверто підтримує пана Путіна".

"Ми ж не просили чогось особливого від офіційного Будапешта. Ми не отримали навіть того, що роблять решта! Роблять заради миру. Не отримали життєво необхідного транзиту оборонної допомоги, не побачили морального лідерства. Не побачили жодного зусилля, щоб зупинити війну!" – сказав Зеленський.

"Уся Європа намагається зупинити війну, повернути мир. Чому ж тоді офіційний Будапешт протиставляють усій Європі, усім цивілізованим країнам? Заради чого?" - запитав український президент. За його словами, "український народ підтримує угорський народ. Угорські люди підтримують українських людей. Ми всі однаково цінуємо мир, всі однаково цінуємо свободу. Так завжди буде. Ми завжди житимемо у добросусідстві".

"Політики йдуть. Але ж правда залишається. Ось про що я говорю – про правду. І я завжди говорю те, що думаю. Коли я говорю про Угорщину, я маю на увазі Угорщину. І мені не потрібно маскувати мої думки. Якщо це війна, я називаю її війною, а не "спеціальною операцією". Якщо це загроза всій Європі, то я називаю це загрозою всій Європі. Це називається чесність, якої не вистачає пану Орбану. Можливо, він втратив її десь у контактах із Москвою", – сказав президент України.

 

 

Теги: #україна #війна #угорщина #позиція
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