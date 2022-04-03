Події

07:24 03.04.2022

У Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному через обстріл горіло 13 багатоповерхівок

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У Сєвєродонецьку, Лисичанську та Рубіжному через обстріл горіло 13 багатоповерхівок

Минулої доби суботи, 2 квітня, російські окупанти продовжували активно обстрілювати Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне, в результаті пожежа охопила 13 багатоповерхівок цих міст, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"За минулу добу найбільше руйнувань через російське вторгнення отримали Сєвєродонецьк, Рубіжне та Лисичанськ. Так, у Сєвєродонецьку сталося загоряння шести багатоповерхівок та магазину, у Рубіжному – п'яти об'єктів житлового фонду, у Лисичанську – двох", – повідомив у неділю вранці у телеграм-каналі Гайдай.

Він зазначив, що у Сєвєродонецьку росіяни втретє за тиждень влучили в один із будинків у центрі міста.

"Тривають бої в окремих кварталах міст Рубіжне та Попасна", - написав глава ОВА.

 

 

 

Теги: #війна #ситуація #луганська
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