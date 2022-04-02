Росія не повинна мати права вето щодо надання гарантій безпеки Україні

Україна вважає, що Росія не повинна мати права вето щодо надання Україні гарантій безпеки, заявив у суботу в ході телемарафону на українському телебаченні в суботу керівник делегації України на переговорах Давид Арахамія.

"Ми наполягаємо, що не підписуватимемо жодного документа, де потрібен консенсус, як у Раді Безпеки ООН. Тоді взагалі не треба обговорювати будь-які гарантії безпеки, Росія їх зможе заблокувати будь-якої миті", - сказав він.

"Ми обговорюємо, вони чують логіку, розуміють, що так не може бути, тому ми обговорюємо інший формат, де ми маємо мирний договір з Росією, а гарантії безпеки надаються іншими країнами і Росія, звичайно, не може блокувати цей процес", - сказав також Арахамія.

За його словами, "це закладається в механізмі активації цих гарантій. Мені здається, що у фінальному раунді ми вийдемо на те, що вони ухвалять цю позицію, інакше ми взагалі підписувати нічого не будемо".

Він зазначив, що "три країни НАТО погодилися саме в цьому форматі, це фактично 5 стаття НАТО, але з жорсткішим механізмом активації - Туреччина, Німеччина та Італія".

Говорячи про країни-гаранти, Арахамія висловив думку, що "для нас важливі ядерні держави - Франція, США, Китай, а також Німеччина та Туреччина". "Для нас дуже важливі 5 країн, це мінімум, на який ми чекаємо, щоб сказати, що це хороша конструкція, щоб захистити Україну від майбутньої агресії".