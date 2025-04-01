Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 228 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили 228 військовослужбовців і 13 одиниці техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

" Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, українські воїни знешкодили 228 окупантів, з них 131 – безповоротно. Також знищили чотири одиниці автомобільної техніки, дві БМП, броньований тягач, супутниковий термінал, станцію радіоелектронної боротьби, також пошкодили три бойові броньовані машини та мотоцикл окупантів. ", - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22596