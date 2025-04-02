Масована атака ворожих БпЛА на Харків обійшлася без постраждалих - начальник ОВА

У середу пізно ввечері Харків вдруге за добу зазнав масованої атаки ворожих дронів, лише впродовж години окупанти застосували 17 БпЛА типу "Шахед", повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Більшість ударів - у Київському районі. Внаслідок обстрілу зайнялися локальні пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Профільні служби продовжують усувати наслідки обстрілу міста", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.