Інтерфакс-Україна

Події

23:51 02.04.2025

Масована атака ворожих БпЛА на Харків обійшлася без постраждалих - начальник ОВА

1 хв читати

У середу пізно ввечері Харків вдруге за добу зазнав масованої атаки ворожих дронів, лише впродовж години окупанти застосували 17 БпЛА типу "Шахед", повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Більшість ударів - у Київському районі. Внаслідок обстрілу зайнялися локальні пожежі. На щастя, обійшлося без постраждалих. Профільні служби продовжують усувати наслідки обстрілу міста", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Теги: #харків #масована #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:41 02.04.2025
Окупанти завдали майже півтора десятка ударів по Харкову - Терехов

Окупанти завдали майже півтора десятка ударів по Харкову - Терехов

22:04 02.04.2025
Харків знову під атакою ворожих БпЛА - мер

Харків знову під атакою ворожих БпЛА - мер

17:46 02.04.2025
У Харкові вже 5 постраждалих - Синєгубов

У Харкові вже 5 постраждалих - Синєгубов

16:37 02.04.2025
У Харкові двоє постраждалих - мер

У Харкові двоє постраждалих - мер

09:41 02.04.2025
У Харкові ліквідовано пожежі, спровоковані нічною атакою ворожих БпЛА

У Харкові ліквідовано пожежі, спровоковані нічною атакою ворожих БпЛА

04:04 02.04.2025
Восьмеро цивільних постраждали, масштабні пожежі й руйнування у Харкові - прокуратура

Восьмеро цивільних постраждали, масштабні пожежі й руйнування у Харкові - прокуратура

02:14 02.04.2025
Уже 8 постраждалих, серед яких - діти внаслідок атаки ворожих БпЛА на Харків - начальник ОВА

Уже 8 постраждалих, серед яких - діти внаслідок атаки ворожих БпЛА на Харків - начальник ОВА

01:40 02.04.2025
Вже четверо постраждалих у Харкові, серед них немовля - Синєгубов

Вже четверо постраждалих у Харкові, серед них немовля - Синєгубов

01:31 02.04.2025
Вже троє постраждалих у Харкові внаслідок атаки російських БпЛА - Терехов

Вже троє постраждалих у Харкові внаслідок атаки російських БпЛА - Терехов

01:15 02.04.2025
Двоє постраждалих, в тому числі дитина, внаслідок атаки ворожих БпЛА в Харкові - Терехов

Двоє постраждалих, в тому числі дитина, внаслідок атаки ворожих БпЛА в Харкові - Терехов

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про удар по Кривому Рогу: Припинити терор можна лише достатнім тиском на Москву

Від ворожого удару по Кривому Рогу загинули четверо людей, постраждали - троє

Внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини - ОВА

Україна отримає $432 млн від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури - Шмигаль

Нова зустріч "коаліції охочих" пройде 10 квітня, засідання у форматі "Рамштайн" - 11 квітня у Брюсселі - делегація Британії при НАТО

ОСТАННЄ

Трамп анонсував введення взаємних тарифів на імпорт, Україна отримала 10%

На покровському напрямку з початку доби знешкоджено 128 окупантів – Генштаб ЗСУ

Єрмак пропонує Лондонському Королівському театру замінити росіянку Нетребко на українку Монастирську в опері "Тоска"

Ще 11 дітей вдалося повернути з ТОТ та РФ – Єрмак

Стефанчук пояснив, чому не підписав відрядження за кордон Порошенко

Окупанти обстріляли з РСЗВ Андріївку на Харківщині, поранено мирного жителя - прокуратура

Клименко обговорив з послами G7 посилення незалежності САП і НАБУ

Клименко обговорив з послами G7 посилення незалежності САП і НАБУ

Серед поранених у Кривому Розі двоє дітей, 8-річний хлопчик у важкому стані

АРМА почало ринкові консультації та проведення оцінювання активів IDS Ukraine

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА