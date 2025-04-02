Клименко обговорив з послами G7 посилення незалежності САП і НАБУ

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко обговорив із послами країн G7 низку питань, зокрема, посилення незалежності САП та Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) серед важливих законопроєктів, зокрема, щодо скасування "правок Лозового", повідомляє пресслужба САП.

Серед іншого, надання керівнику САП повноваження самостійно ініціювати провадження стосовно народних депутатів, а також інших законопроєктів, що перебувають на розгляді парламенту.

"Перспектива їх ухвалення і остаточний зміст мають велике значення для ефективної боротьби з топкорупцією в Україні", - наголосили у відомстві.

Між тим, посли високо оцінили роботу команд САП і НАБУ та підтвердили готовність надалі всебічно підтримувати їх.

У свою чергу, САП висловлює вдячність посольству Канади, яке у 2025 році головує в Групі Семи, а також країнам G7 та Європейському Союзу за послідовну і принципову позицію для зміцнення верховенства права в Україні.

Як повідомлялося, "правки Лозового" продовжують гальмувати справи проти топкорупціонерів, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) все ще не має повноважень самостійно ініціювати розслідування щодо народних депутатів.

Раніше НАБУ і САП підтримали зареєстрований у Верховній Раді альтернативний проєкт закону "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України", що передбачає остаточне скасування так званих правок Лозового, і закликали депутатів підтримати законопроєкт у першому читанні та в цілому.

Законопроєкт передбачає важливі зміни до Кримінального процесуального кодексу України: передбачається скасування норми про закриття кримінального провадження після завершення строків досудового розслідування. "Це надасть змогу запобігти ситуаціям, коли особи уникають відповідальності через формальні строки, навіть у випадках, коли їм повідомлено про підозру. Особливо важливо для розслідувань тяжких та особливо тяжких злочинів", - пояснювали в САП.

Також, за інформацією САП, законодавчі зміни, передбачені цим проєктом закону, нададуть змогу керівнику САП продовжувати строки досудового розслідування без необхідності звернення до слідчого судді.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголошував, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) очікує на ухвалення законів щодо скасування так званих правок Лозового та про створення Вищого адміністративного суду (ВАС) на заміну ліквідованому Окружному адміністративному суду Києва, що є структурними маяками, термін виконання яких сплив у грудні 2024 року.

Місія МВФ 20 лютого 2025 року розпочала роботу в Києві щодо сьомого перегляду Програми розширеного фінансування (EFF). Вона продовжиться найближчими днями в Києві та Варшаві. У разі успішного завершення місії Рада директорів МВФ може виділити Україні 8-й транш за програмою в розмірі $917,5 млн наприкінці березня.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/2871?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR2tuefQ3UjC-mNKKbNn_HkfP1BdlxVKs_r0LZt9HWhlHA1C1-sycr5j6bU_aem_PeXhwyrj_uvDFFueyKqxZw