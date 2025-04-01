Більшість українців - за компроміс для завершення війни з залученням лідерів інших країн, США довіряють менше половини

Понад половину (56,5%) українців з усіх сценаріїв розвитку ситуації з війною більше схиляються до пошуку компромісного рішення з залученням лідерів інших країн заради припинення війни, свідчать результати соцопитування центра "Socis", проведеного 14–23 березня.

17,2% опитаних за призупинення бойових дій і тимчасове замороження конфлікту по сучасній лінії зіткнення, 11% підтримують продовження бойових дій до відновлення кордонів станом на 1991 рік, а 7,7% - продовження бойових дій до відновлення кордонів станом на 23 лютого 2022 року.

Порівняно з аналогічним опитуванням у лютому показники суттєво не змінилися.

17,5% опитаних повністю довіряє українській делегації на переговорах по припиненню війни в Україні, 40,1% скоріше довіряє (разом 57,6%), 18,9% скоріше не довіряє, 14,6% повністю довіряє (разом 33,5%).

12,1% опитаних повністю позитивно ставляться до США як посередника у переговорах по припиненню війни в Україні, 27,4% скоріше позитивно (разом 39,5%), 31,6% скоріше негативно, 20% - цілком негативно (разом 51,6%).

Після закінчення війни пріоритетним шляхом розвитку України слід обрати власний шлях розвитку, опираючись на власні ресурси, вважає 46,8% опитаних, або домагатися членства в Європейському Союзі, вважає 43,1%. Потрібним відновити нормальні відносини з РФ вважає за потрібне 4,8% опитаних. При цьому перший варіант демонструє тенденцію на зниження, останні два - на збільшення.

В ході дослідження було опитано 2000 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою, яка наближена до репрезентативної на рівні всієї країни за показниками віку (старші 16 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування проводилось лише на підконтрольних територіях методом особистого інтерв'ю (face to face). Статистична похибка вибірки 2,6%.