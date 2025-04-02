Харків знову під атакою ворожих БпЛА - мер

Харків. 2 квітня. ІНТЕРФАК-УКРАЇНА - У Харкові вибух, місто знову під атакою ворожих безпілотників, повідомив міський голова міста Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі.

"Попередньо удар було здійснено по приватному сектору Київського району. Інформація потребує уточнення. Ще група ударних безпілотників прямує на Харків. Будьте обережні", - вказав Терехов.

Як повідомлялося, вночі місто зазнало масованої атаки ворожих БпЛА, а вдень російська "Молнія" влучила у житлову 16-поверхівку.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2318

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