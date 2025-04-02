Інтерфакс-Україна

Події

16:55 02.04.2025

Україна отримає $432 млн від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури - Шмигаль

1 хв читати
Україна отримає $432 млн від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури - Шмигаль

Україна отримає $432 млн від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

"Відповідні угоди у рамках проєкту DRIVE були підписані сьогодні у Києві між Мінрозвитку та Світовим банком", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

За його словами, проєкт передбачає капітальний ремонт доріг і мостів у 19 регіонах, реформу національних автомобільних доріг, встановлення модульних мостів, а також технічну допомогу.

"Його реалізацією займатиметься Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України", - додав він.

Зі слів премʼєра, проєкт "Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні" (DRIVE) був схвалений Радою директорів Світового банку наприкінці минулого місяця, і астина фінансування включає 212 млн доларів від МБРР за підтримки уряду Японії та 10 млн дол від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.

Теги: #шмигаль #світовий_банк

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:44 02.04.2025
Шмигаль: Загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 р. становить майже $10 млрд

Шмигаль: Загальний дефіцит фінансування потреб на відбудову у 2025 р. становить майже $10 млрд

17:27 01.04.2025
Шмигаль вважає, що Україна готова до відкриття всіх переговорних Кластерів про вступ в ЄС в 2025р

Шмигаль вважає, що Україна готова до відкриття всіх переговорних Кластерів про вступ в ЄС в 2025р

13:29 01.04.2025
Кабмін погодив залучення 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи на виплату компенсації по "єВідновленню" - Шмигаль

Кабмін погодив залучення 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи на виплату компенсації по "єВідновленню" - Шмигаль

13:28 01.04.2025
Кабмін погодив залучення 100 млн євро ЄІБ на відновлення критичної та соціальної інфраструктури - Шмигаль

Кабмін погодив залучення 100 млн євро ЄІБ на відновлення критичної та соціальної інфраструктури - Шмигаль

21:02 31.03.2025
Шмигаль обговорив із австрійською делегацією економічну та енергетичну співпрацю

Шмигаль обговорив із австрійською делегацією економічну та енергетичну співпрацю

17:26 31.03.2025
Кабмін виділить додаткові 1,5 млрд грн для завершення проєктів відбудови на Київщині з Фонду ліквідації наслідків агресії - Шмигаль

Кабмін виділить додаткові 1,5 млрд грн для завершення проєктів відбудови на Київщині з Фонду ліквідації наслідків агресії - Шмигаль

17:25 31.03.2025
Кабмін виділив 5,2 млрд грн для відбудови та експлуатації доріг у фронтових та прифронтових регіонах - Шмигаль

Кабмін виділив 5,2 млрд грн для відбудови та експлуатації доріг у фронтових та прифронтових регіонах - Шмигаль

12:02 31.03.2025
Шмигаль задекларував 1,2 млн грн доходів за 2024р, дружина - 8,5 млн грн

Шмигаль задекларував 1,2 млн грн доходів за 2024р, дружина - 8,5 млн грн

12:54 29.03.2025
Світовий банк затвердив проєкт DRIVE на $432 млн для стійкості інфраструктури України

Світовий банк затвердив проєкт DRIVE на $432 млн для стійкості інфраструктури України

15:52 28.03.2025
Шмигаль обговорив з канцлером Австрії підтримку України, євроінтеграцію, санкції та економічне співробітництво

Шмигаль обговорив з канцлером Австрії підтримку України, євроінтеграцію, санкції та економічне співробітництво

ВАЖЛИВЕ

Від ворожого удару по Кривому Рогу загинули четверо людей, постраждали - троє

Внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини - ОВА

Нова зустріч "коаліції охочих" пройде 10 квітня, засідання у форматі "Рамштайн" - 11 квітня у Брюсселі - делегація Британії при НАТО

НАБУ повідомляє про викриття розкрадання при закупівлях продуктів харчування для ЗСУ на 733 млн грн

Зеленський відвідав поранених військових у Дніпрі

ОСТАННЄ

Від ворожого удару по Кривому Рогу загинули четверо людей, постраждали - троє

До мовного омбудсмена надійшло 646 звернень щодо порушення закону про мову з початку 2025р

Понад 1,4 тис. пам’яток культспадщини та понад 2,2 тис. об’єктів культінфраструктури постраждали через агресію РФ

Понад 8 тис. колишніх засуджених стали бійцями ЗСУ - Мін'юст

Рютте: Сибіга поінформує нас про погляди на процес досягнення справедливого миру

У Харкові вже 5 постраждалих - Синєгубов

Внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини - ОВА

Мультиплікаційний ефект кожної вкладеної в ВЕС гривні може складати до ста гривень – СЕО "Френдлі Вінд Технолоджі"

"Укрпошта" втратила відділення в Запорізькій області, поранено листоношу в Нікополі

З чотирьох громад Донецької області за тиждень примусово евакуйовано 66 дітей з родинами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА