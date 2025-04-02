Україна отримає $432 млн від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури - Шмигаль

Україна отримає $432 млн від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

"Відповідні угоди у рамках проєкту DRIVE були підписані сьогодні у Києві між Мінрозвитку та Світовим банком", - написав Шмигаль в телеграм-каналі.

За його словами, проєкт передбачає капітальний ремонт доріг і мостів у 19 регіонах, реформу національних автомобільних доріг, встановлення модульних мостів, а також технічну допомогу.

"Його реалізацією займатиметься Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України", - додав він.

Зі слів премʼєра, проєкт "Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні" (DRIVE) був схвалений Радою директорів Світового банку наприкінці минулого місяця, і астина фінансування включає 212 млн доларів від МБРР за підтримки уряду Японії та 10 млн дол від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.