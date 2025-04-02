Інтерфакс-Україна

Події

22:41 02.04.2025

Окупанти завдали майже півтора десятка ударів по Харкову - Терехов

1 хв читати

Протягом 40 хвилин ЗС РФ завдали 14 ударів по місту Харкову.

Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2321

Теги: #харків #удари #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:04 02.04.2025
Харків знову під атакою ворожих БпЛА - мер

Харків знову під атакою ворожих БпЛА - мер

17:46 02.04.2025
У Харкові вже 5 постраждалих - Синєгубов

У Харкові вже 5 постраждалих - Синєгубов

16:37 02.04.2025
У Харкові двоє постраждалих - мер

У Харкові двоє постраждалих - мер

09:41 02.04.2025
У Харкові ліквідовано пожежі, спровоковані нічною атакою ворожих БпЛА

У Харкові ліквідовано пожежі, спровоковані нічною атакою ворожих БпЛА

04:04 02.04.2025
Восьмеро цивільних постраждали, масштабні пожежі й руйнування у Харкові - прокуратура

Восьмеро цивільних постраждали, масштабні пожежі й руйнування у Харкові - прокуратура

02:14 02.04.2025
Уже 8 постраждалих, серед яких - діти внаслідок атаки ворожих БпЛА на Харків - начальник ОВА

Уже 8 постраждалих, серед яких - діти внаслідок атаки ворожих БпЛА на Харків - начальник ОВА

01:40 02.04.2025
Вже четверо постраждалих у Харкові, серед них немовля - Синєгубов

Вже четверо постраждалих у Харкові, серед них немовля - Синєгубов

01:31 02.04.2025
Вже троє постраждалих у Харкові внаслідок атаки російських БпЛА - Терехов

Вже троє постраждалих у Харкові внаслідок атаки російських БпЛА - Терехов

01:15 02.04.2025
Двоє постраждалих, в тому числі дитина, внаслідок атаки ворожих БпЛА в Харкові - Терехов

Двоє постраждалих, в тому числі дитина, внаслідок атаки ворожих БпЛА в Харкові - Терехов

01:05 02.04.2025
У Харкові пролунало півтора десятки вибухів, загроза ворожих ударів зберігається – Синєгубов

У Харкові пролунало півтора десятки вибухів, загроза ворожих ударів зберігається – Синєгубов

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про удар по Кривому Рогу: Припинити терор можна лише достатнім тиском на Москву

Від ворожого удару по Кривому Рогу загинули четверо людей, постраждали - троє

Внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини - ОВА

Україна отримає $432 млн від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури - Шмигаль

Нова зустріч "коаліції охочих" пройде 10 квітня, засідання у форматі "Рамштайн" - 11 квітня у Брюсселі - делегація Британії при НАТО

ОСТАННЄ

Єрмак пропонує Лондонському Королівському театру замінити росіянку Нетребко на українку Монастирську в опері "Тоска"

Ще 11 дітей вдалося повернути з ТОТ та РФ – Єрмак

Стефанчук пояснив, чому не підписав відрядження за кордон Порошенко

Окупанти обстріляли з РСЗВ Андріївку на Харківщині, поранено мирного жителя - прокуратура

Клименко обговорив з послами G7 посилення незалежності САП і НАБУ

Клименко обговорив з послами G7 посилення незалежності САП і НАБУ

Серед поранених у Кривому Розі двоє дітей, 8-річний хлопчик у важкому стані

АРМА почало ринкові консультації та проведення оцінювання активів IDS Ukraine

Російський бомбардувальник Ту-22М3 рухнув у Сибіру

Сибіга 3-4 квітня здійснить візит до штаб-квартири НАТО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА