Окупанти завдали майже півтора десятка ударів по Харкову - Терехов

Протягом 40 хвилин ЗС РФ завдали 14 ударів по місту Харкову.

Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2321