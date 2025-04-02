Окупанти завдали майже півтора десятка ударів по Харкову - Терехов
Протягом 40 хвилин ЗС РФ завдали 14 ударів по місту Харкову.
Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі.
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2321
Вхід для клієнтів:
СПЕЦТЕМИ:
Протягом 40 хвилин ЗС РФ завдали 14 ударів по місту Харкову.
Про це міський голова Ігор Терехов написав у своєму телеграм-каналі.
Джерело: https://t.me/ihor_terekhov/2321
Єрмак пропонує Лондонському Королівському театру замінити росіянку Нетребко на українку Монастирську в опері "Тоска"
UKR.NET- новини з усієї України