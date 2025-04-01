З початку війни у Кривому Розі пошкоджені понад 2,7 тис житлових будинків – Вілкул

З початку війни у Кривому Розі пошкоджені понад 2 660 житлових будинків, понад 8 700 осель постраждали від ворожих обстрілів, у місті створена та реалізується Програма допомоги мешканцям, повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Вже 8 658 сімей отримали допомогу на суму більш ніж 322 млн грн. На усунення пошкоджень житла – 8 512 мешканців на суму понад 169 млн грн. А 146 власників зруйнованого житла – на придбання нових осель на суму 151 млн. грн", - написав він у телеграмі у вівторок.

Вілкул зазначив, що Програма допомоги мешканцям Кривого Рогу є певною альтернативою державній програмі єВідновлення, але дозволяє прискорити надання допомоги постраждалим.

"Лише за перший квартал 2025 року матеріальну допомогу за пошкоджене або зруйноване житло отримали 1 787 мешканців на суму 73,6 млн грн. З них 24 сім'ї – на придбання квартир. Зараз ведеться робота з оформлення документів та виплат у зв'язку з останніми "прильотами", - додав він.

Очільник Ради оборони міста наголосив, що також відновлюються будинки, які зазнали пошкоджень внаслідок ворожих атак. "На сьогодні ми відновили дахи, вікна та інші конструкції 2 481 будинків, на інших тривають роботи", - написав він.