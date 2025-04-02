Стефанчук пояснив, чому не підписав відрядження за кордон Порошенко

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, чому не підписав відрядження за кордон народному депутату, лідеру політичної партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку.

"Заява на відрядження надійшла до мене вчора ввечері, з вимогою цього ж дня зранку відправити депутата за кордон… оформлювати документи за кілька годин після того, як депутат мав вже виїхати - це жанр фантастики, а не приклад системної парламентської роботи", - написав Стефанчук ввечері середи у фейсбуці.

Спікер парламенту підкреслив, що відрядження народних депутатів можливі виключно в межах міжпарламентської діяльності. За його словами "участь у конференції на запрошення декана" більш схожа на "конференційний туризм" і до офіційної парламентської роботи не має жодного стосунку.

Стефанчук вважає, що виступити на конференції можна онлайн чи взяти відпустку для участі у конференції.

Як повідомлялось, у "Європейської солідарності" стверджували, що Стефанчук заблокував міжнародне відрядження Порошенка до Флориди (США), де той мав виступити на щорічній міжнародній безпековій конференції "Виклики у глобальному політичному ландшафті - як зміцнити демократію".