З початку доби Сили оборони відбили 141 ворожу атаку - Генштаб

З початку доби відбулося 141 бойове зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

" Російські загарбники сьогодні завдали 72 авіаційних ударів, застосували 122 керовані бомби, залучили 646 дронів-камікадзе та здійснили 3432 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах. ", - інформує ГШ ЗСУ.

Згідно інформації Генерального штабу найгарячішою сьогодні була ситуація на Покровському напрямку, де агресор здійснив 45 штурмових та наступальних дій.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/22596