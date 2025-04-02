Інтерфакс-Україна

Події

23:43 02.04.2025

На покровському напрямку з початку доби знешкоджено 128 окупантів – Генштаб ЗСУ

1 хв читати

Російські війська втратили 128 осіб на покровському напрямку в середу, 79 з них безповоротно, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 79 та поранили 49 окупантів на даному напрямку", - сказано в повідомленні.

Також на цьому напрямку українські військові знищили одиницю автомобільної техніки, чотири антени БпЛА, три пункти управління БпЛА, один засіб РЕБ, два засоби супутникового зв’язку, також суттєво пошкоджено автомобіль, три гармати та танк противника.

Загалолом упродовж дня ворог здійснив 69 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Суха Балка, Шевченко, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Новий Труд, Котлине, Удачне, Котлярівка, Успенівка та Андріївка. Бої не вщухають до цього часу у 12 локаціях.

Також активні ворожі дії відбуваються на курському напрямку, де Сили оборони продовжують ведення операції. Сьогодні українські військові відбили 25 атак загарбницької армії на цьому напрямку.

Крім того, 24 рази окупанти штурмували позиції українських оборонців поблизу Торецька, Озарянівки, Диліївки, Кримського та Леонідівки на Торецькому напрямку. Дотепер п’ять боєзіткнень.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0212xVjSyf9TXpPYdgE4Z28Y9w3rYr6w4uXs9GnZ2QUGroe39hDZArH7thLW7YsSdRl

Теги: #генштаб #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:12 02.04.2025
Сили оборони вразили за добу п’ять районів зосередження окупантів - Генштаб

Сили оборони вразили за добу п’ять районів зосередження окупантів - Генштаб

08:10 02.04.2025
Упродовж доби зафіксовано 176 бойових зіткнень

Упродовж доби зафіксовано 176 бойових зіткнень

22:58 01.04.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 228 військовослужбовців - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 228 військовослужбовців - Генштаб

22:48 01.04.2025
З початку доби Сили оборони відбили 141 ворожу атаку - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 141 ворожу атаку - Генштаб

08:00 01.04.2025
Окупанти за добу втратили 1540 осіб та 53 од. автотехніки

Окупанти за добу втратили 1540 осіб та 53 од. автотехніки

23:33 30.03.2025
На покровському напрямку з початку доби знешкоджено 281 окупанта – Генштаб ЗСУ

На покровському напрямку з початку доби знешкоджено 281 окупанта – Генштаб ЗСУ

08:42 30.03.2025
Сили оборони вразили за добу п’ять районів зосередження окупантів

Сили оборони вразили за добу п’ять районів зосередження окупантів

08:37 30.03.2025
Упродовж доби зафіксовано 223 бойові зіткнення

Упродовж доби зафіксовано 223 бойові зіткнення

07:44 30.03.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1510 військовослужбовців

Окупанти втратили впродовж доби 1510 військовослужбовців

17:01 27.03.2025
Активність російських військ знов знизилась на курському напрямку, але продовжує рости щільність авіабомбардувань та обстрілів

Активність російських військ знов знизилась на курському напрямку, але продовжує рости щільність авіабомбардувань та обстрілів

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про удар по Кривому Рогу: Припинити терор можна лише достатнім тиском на Москву

Від ворожого удару по Кривому Рогу загинули четверо людей, постраждали - троє

Внаслідок ворожого удару по Кривому Рогу, за попередньою інформацією, загинули три людини - ОВА

Україна отримає $432 млн від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури - Шмигаль

Нова зустріч "коаліції охочих" пройде 10 квітня, засідання у форматі "Рамштайн" - 11 квітня у Брюсселі - делегація Британії при НАТО

ОСТАННЄ

Трамп анонсував введення взаємних тарифів на імпорт, Україна отримала 10%

Масована атака ворожих БпЛА на Харків обійшлася без постраждалих - начальник ОВА

Єрмак пропонує Лондонському Королівському театру замінити росіянку Нетребко на українку Монастирську в опері "Тоска"

Окупанти завдали майже півтора десятка ударів по Харкову - Терехов

Ще 11 дітей вдалося повернути з ТОТ та РФ – Єрмак

Харків знову під атакою ворожих БпЛА - мер

Стефанчук пояснив, чому не підписав відрядження за кордон Порошенко

Окупанти обстріляли з РСЗВ Андріївку на Харківщині, поранено мирного жителя - прокуратура

Клименко обговорив з послами G7 посилення незалежності САП і НАБУ

Клименко обговорив з послами G7 посилення незалежності САП і НАБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА