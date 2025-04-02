На покровському напрямку з початку доби знешкоджено 128 окупантів – Генштаб ЗСУ

Російські війська втратили 128 осіб на покровському напрямку в середу, 79 з них безповоротно, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"За попередніми підрахунками, сьогодні наші воїни ліквідували 79 та поранили 49 окупантів на даному напрямку", - сказано в повідомленні.

Також на цьому напрямку українські військові знищили одиницю автомобільної техніки, чотири антени БпЛА, три пункти управління БпЛА, один засіб РЕБ, два засоби супутникового зв’язку, також суттєво пошкоджено автомобіль, три гармати та танк противника.

Загалолом упродовж дня ворог здійснив 69 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Суха Балка, Шевченко, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Новий Труд, Котлине, Удачне, Котлярівка, Успенівка та Андріївка. Бої не вщухають до цього часу у 12 локаціях.

Також активні ворожі дії відбуваються на курському напрямку, де Сили оборони продовжують ведення операції. Сьогодні українські військові відбили 25 атак загарбницької армії на цьому напрямку.

Крім того, 24 рази окупанти штурмували позиції українських оборонців поблизу Торецька, Озарянівки, Диліївки, Кримського та Леонідівки на Торецькому напрямку. Дотепер п’ять боєзіткнень.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0212xVjSyf9TXpPYdgE4Z28Y9w3rYr6w4uXs9GnZ2QUGroe39hDZArH7thLW7YsSdRl