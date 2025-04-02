Інтерфакс-Україна

Події

13:38 02.04.2025

Найкращий спосіб зупинити війну - це максимально посилити тиск на РФ, переконаний президент Фінляндії

2 хв читати
Найкращий спосіб зупинити війну - це максимально посилити тиск на РФ, переконаний президент Фінляндії

Президент Фінляндії Александер Стубб підтримує пакет санкцій проти РФ, запропонований американськими сенаторами від Республіканської та Демократичної партій, та відзначає, що максимальне посилення тиску на РФ є найкращим способом зупинити війну в Україні.

"Найкращий спосіб зупинити загарбницьку війну Росії – максимально посилити тиск на Москву. Я вітаю двопартійний пакет санкцій, запропонований Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем в Сенаті США. Це амбітно. Цей пакет у поєднанні з чітким терміном безумовного припинення вогню є кроком до справедливого та міцного миру", - написав Стубб в Х у середу.

Президент Фінляндії переконаний, що без максимального тиску РФ продовжить свою тактику зволікання, і війна триватиме в осяжному майбутньому.

Як повідомлялося, сенатори США Ліндсі Грем (від Республіканської партії) та Річард Блюменталь (від Демократичної партії) представили законопроект про запровадження санкцій проти РФ, якщо вона не погодиться на довготривалий мир з Україною. Загалом серед 50 співавторів проекту однакова кількість республіканців і демократів. Документом може бути введено 500%-ний тариф на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту, газ, уран та інші продукти.

"Ми поділяємо розчарування президента Трампа щодо Росії, коли йдеться про припинення вогню, і підтримуємо прагнення президента Трампа досягти тривалого, справедливого і гідного миру. У 1994 році в рамках Будапештського меморандуму Україна відмовилася від приблизно 1700 одиниць ядерної зброї в обмін на обіцянку США, Росії та Великої Британії поважати суверенітет України в майбутньому. Це не змогло стримати російську агресію", - сказано в заяві.

Крім того, у заяві членів Сенату піддано критиці Мінські домовленості як такі, що не змогли запобігти повномасштабній агресії РФ у 2022 році. "Ми сподіваємося, що у 2025 році президент Трамп і його команда досягнуть того, що вислизало від світу в минулому: назавжди припинять російську агресію проти України і забезпечать виживання вільної і демократичної України", - написали законодавці.

"Ці санкції проти Росії вже готові і отримають переважну двопартійну, двопалатну підтримку, якщо їх буде представлено на голосування в Сенаті і Палаті представників", – сказано в заяві.

Теги: #стубб #війна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:58 01.04.2025
Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 228 військовослужбовців - Генштаб

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 228 військовослужбовців - Генштаб

22:48 01.04.2025
З початку доби Сили оборони відбили 141 ворожу атаку - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 141 ворожу атаку - Генштаб

15:43 01.04.2025
Фінляндія виходить із конвенції про заборону протипіхотних мін – Стубб

Фінляндія виходить із конвенції про заборону протипіхотних мін – Стубб

13:37 01.04.2025
Каллас: Відповідальність за злочини керівництва РФ та воєнні злочини має бути більш автоматичною

Каллас: Відповідальність за злочини керівництва РФ та воєнні злочини має бути більш автоматичною

13:11 01.04.2025
Міноборони: У березні ворог втратив найбільше артсистем та автомобілів від початку війни

Міноборони: У березні ворог втратив найбільше артсистем та автомобілів від початку війни

12:18 01.04.2025
Більшість українців - за компроміс для завершення війни з залученням лідерів інших країн, США довіряють менше половини

Більшість українців - за компроміс для завершення війни з залученням лідерів інших країн, США довіряють менше половини

12:08 01.04.2025
З початку війни у Кривому Розі пошкоджені понад 2,7 тис житлових будинків – Вілкул

З початку війни у Кривому Розі пошкоджені понад 2,7 тис житлових будинків – Вілкул

06:16 01.04.2025
У Чорному морі – два ворожі кораблі - ВМС ЗСУ

У Чорному морі – два ворожі кораблі - ВМС ЗСУ

04:41 01.04.2025
Прагнення України до НАТО могло стати причиною війни — Трамп

Прагнення України до НАТО могло стати причиною війни — Трамп

03:25 01.04.2025
Росіяни посилили скиди з отруйними речовинами на Куп’янському напрямку – ЦПД

Росіяни посилили скиди з отруйними речовинами на Куп’янському напрямку – ЦПД

ВАЖЛИВЕ

НАБУ повідомляє про викриття розкрадання при закупівлях продуктів харчування для ЗСУ на 733 млн грн

Зеленський відвідав поранених військових у Дніпрі

Ексвіцемер Кам'янського був вбитий місцевим жителем з мотивів неповернення боргу

Путін не хоче забезпечити навіть часткового припинення вогню, потрібен новий і відчутний тиск на РФ – Зеленський

Двоє киян планували підірвати адмінбудівлю райвідділу поліції у Львові, вони затримані

ОСТАННЄ

Рух між станціями київського метро "Лісова" та "Дніпро" закриють на 5 та 6 квітня через ремонт Дарницького шляхопроводу

InfoScienceBot переходить у WhatsApp - Міносвіти

У Києві 1 квітня випало 43% місячної норми опадів

НАБУ повідомляє про викриття розкрадання при закупівлях продуктів харчування для ЗСУ на 733 млн грн

В Україні в четвер буде прохолодно, місцями невеликий дощ, у п'ятницю трохи потеплішає

Затримано одесита, який планував теракт у відділенні поліції на Одещині

Зеленський відвідав поранених військових у Дніпрі

СБС оголошують набір у жіночий підрозділ безпілотних систем "Гарпії"

Українська мережа ресторанів Lviv Croissants виходить на ринок Південної Кореї

У віці 65 років помер відомий американський актор Вал Кілмер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Empire School
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА