Найкращий спосіб зупинити війну - це максимально посилити тиск на РФ, переконаний президент Фінляндії

Президент Фінляндії Александер Стубб підтримує пакет санкцій проти РФ, запропонований американськими сенаторами від Республіканської та Демократичної партій, та відзначає, що максимальне посилення тиску на РФ є найкращим способом зупинити війну в Україні.

"Найкращий спосіб зупинити загарбницьку війну Росії – максимально посилити тиск на Москву. Я вітаю двопартійний пакет санкцій, запропонований Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем в Сенаті США. Це амбітно. Цей пакет у поєднанні з чітким терміном безумовного припинення вогню є кроком до справедливого та міцного миру", - написав Стубб в Х у середу.

Президент Фінляндії переконаний, що без максимального тиску РФ продовжить свою тактику зволікання, і війна триватиме в осяжному майбутньому.

Як повідомлялося, сенатори США Ліндсі Грем (від Республіканської партії) та Річард Блюменталь (від Демократичної партії) представили законопроект про запровадження санкцій проти РФ, якщо вона не погодиться на довготривалий мир з Україною. Загалом серед 50 співавторів проекту однакова кількість республіканців і демократів. Документом може бути введено 500%-ний тариф на імпорт товарів з країн, що купують російську нафту, газ, уран та інші продукти.

"Ми поділяємо розчарування президента Трампа щодо Росії, коли йдеться про припинення вогню, і підтримуємо прагнення президента Трампа досягти тривалого, справедливого і гідного миру. У 1994 році в рамках Будапештського меморандуму Україна відмовилася від приблизно 1700 одиниць ядерної зброї в обмін на обіцянку США, Росії та Великої Британії поважати суверенітет України в майбутньому. Це не змогло стримати російську агресію", - сказано в заяві.

Крім того, у заяві членів Сенату піддано критиці Мінські домовленості як такі, що не змогли запобігти повномасштабній агресії РФ у 2022 році. "Ми сподіваємося, що у 2025 році президент Трамп і його команда досягнуть того, що вислизало від світу в минулому: назавжди припинять російську агресію проти України і забезпечать виживання вільної і демократичної України", - написали законодавці.

"Ці санкції проти Росії вже готові і отримають переважну двопартійну, двопалатну підтримку, якщо їх буде представлено на голосування в Сенаті і Палаті представників", – сказано в заяві.