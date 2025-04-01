У Чорному морі – два ворожі кораблі - ВМС ЗСУ

У Чорному морі перебувають 2 ворожі кораблі, в Азовському морі – жодного, а в Середземному морі зафіксовано 4 ворожі кораблі, повідомляється станом на 6:00 вівторка в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

"В Чорному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 8 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет", - йдеться в звіті.

За останню добу жодне судно в інтересах РФ не пройшло Керченською протокою: ні до Чорного моря, ні до Азовського.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації ", - йдеться в повідомлені.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/12464