Інтерфакс-Україна

Події

06:16 01.04.2025

У Чорному морі – два ворожі кораблі - ВМС ЗСУ

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У Чорному морі перебувають 2 ворожі кораблі, в Азовському морі – жодного, а в Середземному морі зафіксовано 4 ворожі кораблі, повідомляється станом на 6:00 вівторка в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

"В Чорному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр", загальним залпом до 8 ракет; в Азовському морі ворожі кораблі відсутні; в Середземному морі 4 ворожі кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет", - йдеться в звіті.

За останню добу жодне судно в інтересах РФ не пройшло Керченською протокою: ні до Чорного моря, ні до Азовського.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації ", - йдеться в повідомлені.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/12464

Теги: #флот #війна #рф

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