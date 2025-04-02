Інтерфакс-Україна

Події

22:30 02.04.2025

Ще 11 дітей вдалося повернути з ТОТ та РФ – Єрмак

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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що вдалося повернути ще одинадцятьох дітей з тимчасово окупованих територій та території РФ.

"Сьогодні маємо ще одну хорошу новину - в рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще 11 українських дітей з тимчасово окупованих територій та території РФ", - написав він в телеграмі.

За його словами, серед врятованих - двоє братів 10 та 12 років, чий батько загинув після катувань через проукраїнську позицію. Після його смерті мати остаточно вирішила покинути тимчасово окуповану територію разом із синами. Також була евакуйована дворічна дитина разом із вагітною матір’ю. Жінка принципово відмовлялася отримувати російські документи, проте саме через це вона не могла самостійно виїхати з окупації. Уже на підконтрольній території України жінка народила ще одну дитину - в безпечних умовах, розповів Єрмак.

Керівник ОП подякував команді Офісу омбудсмана України за сприяння в організації рятувальної місії та всім, хто був залучений.

Джерело: https://t.me/ermaka2022/6056

Теги: #єрмак #діти #повернення

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