Бербок: Той, хто хоче миру, повинен перш за все повернути викрадених українських дітей

Фото: https://www.facebook.com/abaerbock

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва закликала Володимира Путіна погодитися на припинення вогню в Україні без висування умов, і зазначила, що першим кроком до зміцнення довіри було б повернення викрадених Росією українських дітей.

"Саме тому я сьогодні звертаюся із терміновим закликом: той, хто викрадає дітей і зловживає ними як зброєю війни, очевидно, не хоче миру. Той, хто хоче дати зрозуміти, що він хоче миру і готовий до нього, повинен перш за все повернути цих викрадених дітей", - сказала вона на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Києві у вівторок.

Бербок підкреслила, що не може бути скасування санкцій проти РФ без миру, і "першим кроком до побудови довіри було б найпростіше і найлегше - повернути викрадених дітей".

Також вона нагадала, що Німеччина підтримала створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

"Ми допомогли ініціювати ордер у зв'язку із викраденням дітей. І ми будемо продовжувати йти цим шляхом, тому що справедливий мир - це також справедливість для жертв", - наголосила вона.

Говорячи про потенційну угоду щодо корисних копалин між Україною та США, Бербок сказала, що європейці вже давно уклали угоду з Україною щодо рідкісноземельних мінералів, і "всі інші угоди, які можуть бути укладені в майбутньому, мають відповідати європейському законодавству".

"Адже це наш європейський континент. І ми, звичайно, також відповідним чином обговорюємо це з усіма зацікавленими сторонами", - зазначила вона.

Як повідомили в українському МЗС, Сибіга також особисто вручив Анналені Бербок відзнаку міністра "За сприяння дипломатичним зусиллям України" як визнання її внеску у консолідацію міжнародної підтримки нашої держави. Сибіга вперше, як глава МЗС, особисто зустрів свою іноземну колегу на залізничному вокзалі, що стало особливим проявом поваги та вдячності. Бербок здійснила дев’ятий візит до України з початку повномасштабної агресії Росії.